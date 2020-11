Solberg testet positivt på koronasmitte

Det melder Györ i en pressemelding på sitt nettsted.

Solberg er den andre landslagsspilleren som har testet positivt for koronaviruset i klubben etter at Veronica Kristiansen testet positivt i slutten av oktober.

6. og 8. november spilte Györ Champions League, der også landslagsspillerne Kari Brattset Dale og Stine Bredal Oftedal spilte.

Det ble gjennomført nye tester 10. november, der tre Györ-spillere, Anita Görbicz, Szidónia Puhalák, Brigitta Csekő, og et medlem av støtteapparatet testet positivt. I ettertid har det kommet fram at Solberg også testet positivt.

– Silje Solberg ble automatisk testet som nærkontakt med de fire som hadde positive tester tirsdag 10.november. Hennes test lørdag var positiv, så hun er nå i ti dagers karantene, sier pressetalsmannen til Györ Tamás Szabó til TV 2.

Han forteller at landslagsmålvakten har det bra og er hjemme i karantene. Hun har ingen symptomer.

– Vi følger henne opp dag for dag. Hun blir nå i karantene fram til mandag 23. november, eller tirsdag 24. Og så må vi som klubb i samarbeid med håndballforbundet i Norge finne ut av veien videre mot EM for Silje. Vi i Györ vet at hun er Norges nummer en målvakt til mesterskapet, men alt må gjøres til det beste for henne, understreker Szabó.

Veronica Kristiansen har nå nestet negativt etter å ha vært smittet.

– Hun har rolige treninger og testes for å se om hun er klar for å kjøre for fullt. Vi håper at «Vikki» kan gjøre det snart, sier Szabó.

Håndballandslaget skal etter planen spille EM i desember. Etter at norske myndigheter mandag sa nei til å gjennomføre mesterskaper i Norge, jobbes det for at hele mesterskapet skal arrangeres i Danmark.