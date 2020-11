Dansk håndballekspert raser etter Norges EM-nei: – Det er skandaløst

Bent Nyegaard i TV 2 Danmark reagerer på at Norge har brukt to uker på å komme frem til beslutningen om å trekke seg som EM-arrangør.

Mandag kom bekreftelsen på at det ikke blir håndball-EM i Trondheims storstue, Trondheim Spektrum i desember.

Etter flere uker med uvisshet om det ble mesterskap i Norge, bekreftet Norges håndballforbund nyheten i en pressemelding.

Norge skulle etter planen arrangere EM sammen med Danmark, men strenge smittevernsregler på norsk jord skapte utfordringer. Håndballpresident Lio sier til TV 2 at NHF har snudd hver stein for å finne en løsning, men respekterer myndighetens retningslinjer.

– Det er skandaløst, var ordene TV 2-Danmarks håndballekspert Bent Nyegaard brukte om avgjørelsen.

Frederikshavn har allerede trukket seg som arrangørby grunnet koronaviruset. Etter at Trondheim mandag trakk seg, står Herning igjen alene som arrangørby. Det jobbes nå på spreng for at Danmark skal få arrangert mesterskapet alene.

Nyegaard kjøper heller ikke forklaringen til Lio om at de har snudd hver eneste stein.

– Det har vært krystallklart at Norge ikke kunne arrangere EM med de koronarestriksjonene de har.

Det er kun 17 dager til EM skal kastes i gang, og det er nettopp dette som irriterer Bent Nyegaard.

– Det er rart at Norge ikke har tatt denne beslutningen tidligere. Alle har visst at det ville ende slik som det gjorde, det er iallfall slik jeg har forutsett det. Derfor er det irriterende at de har ventet så lenge med å ta avgjørelsen, sier dansken til TV 2.

TV 2 i Danmark sitter på opplysninger som tyder på at Kolding blir arrangørby i Danmark, sammen med allerede klare Herning.

Det europeiske håndballforbundet (EHF) opplyser i en pressemelding at de vil komme med ytterligere informasjon om EM-sluttspillet tirsdag.

Håpet ny smittevernsprotokoll skulle føre til klarsignal

Forrige uke sendte Norges håndballforbund (NHF) inn en oppdatert smittevernsprotokoll til norske myndigheter i et håp om å få klarsignal til å arrangere mesterskapet. Man måtte ha et unntak fra karantenebestemmelsene for at EM skulle bli en realitet i Trondheim, men det fikk man altså ikke.

I Norge måtte samtlige spillere i et lag, og motstanderlaget, blitt tatt ut av turneringen dersom én spiller hadde avlagt en positiv koronatest. I Danmark er det nok at den aktuelle spilleren isoleres ved positiv test.

– Scenarioet om at én smittet spiller sender hele nasjonen ut av mesterskapet gjør det vanskelig, men det er to-tre uker siden dette ble informert om. Man har siden da skjønt at det ikke ville være mulig å avholde mesterskapet i Norge. Det er irriterende at de har brukt to uker på å ta den avgjørelsen, sier Nyegaard.

Den danske håndballeksperten har full tiltro til at danskene klarer å arrangere mesterskapet på egenhånd, men er skeptisk til den økonomiske gevinsten av å arrangere et mesterskap i koronatidene.

– Vanligvis vil det være fullt av folk i gatene og folkefester. Vi vet at dette ikke kommer til å skje i år. Det blir ingen ekstra inntekter, sier han.

Andre regler gjør at danskene kan arrangere

For øyeblikket jobbes det for at Danmark skal arrangere hele EM, så lenge det lar seg gjøre både praktisk og økonomisk.

– Hvorfor kan det gå i Danmark, men ikke Norge?

– Det er to forskjellige måter å løse koronautfordringene på, og Danmark har noe annerledes regler enn Norge. Det går an i Danmark, slik danskene vurderer det, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til TV 2.

– Gitt at det kan gjøres på en helseforsvarlig måte, tror jeg det er fint å ha et europamesterskap i håndball som kan krydre i desember og at folk får det inn i sine hjem i tusen varianter av jule- og adventsfeiringer, sier Lio.