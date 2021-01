Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Jeg funderer på å kjøpe en Renault Megane stasjonsvogn, årsmodell 2018/19, med maks km stand på 50.000.

Hvilke feil er vanlige på disse bilene, og er Renault like frynsete som ryktet sitt eller en ok bil, om alle servicer er fulgt og bilen er i god stand? Mvh. Sander

Benny svarer:

Hei Sander!

Dette er en ganske sjelden og litt glemt bil på bruktbilmarkedet. Av flere årsaker. For det første er stasjonsvogn-segmentet langt på vei tatt over av SUV-er og crossovere. For det andre er ikke bilen ladbar. Renault er jo heller ikke det merket som har solgt mest i Norge de siste årene om vi ser bort fra den lille elbilen Zoe – som både har vært og fortsatt er en stor suksess.

Det er med andre ord en litt sjelden bil du titter på her. Du får denne for ned mot 150.000 kroner nå – uten at den har gått langt. Vi snakker tre år gammel bil som har kjørt rundt 50.000 kilometer. Stasjonsvogn som du vurderer koster riktignok noe mer. Men dette er utvilsomt veldig mye bil for pengene, okke som.

Fjerde generasjon Megane kom som 2017-modell. Det er en pen og komfortabel bil som også får skryt for hyggelige kjøreegenskaper. Størrelsesmessig er den som en Ford Focus, eller en Skoda Octavia.

Renault Megane av denne generasjonen kom i 2017. Ikke mange slike biler har blitt solgt i Norge.

Har vært noe smårusk tidligere

De tidligere utgavene av Magane har vært plaget med en del smårusk og kvalitetsbrister. Det ble betydelig bedre på forrige generasjon. På denne som er enda nyere er det all grunn til å tro at Renault har klart å rydde ytterligere opp i dette.

Det kan nok uansett være smart å styre unna første årsmodell for å unngå barnesykdommene. Det gjelder alle biler.

Om du går for en 2018/19-modell er jo denne såpass ny at nybilgarantien gjelder i noen år til. Det er betryggende. Dessuten får du en ny, sikker og moderne bil med nyere sikkerhetssystemer om bord.

Denne generasjonen Megane er såpass fersk at det ikke finnes noen oversikt med typiske gjenganger-feil ennå.

Jeg tenker at det viktigste her å lete opp en bil som er pent brukt og godt tatt vare på av en tidligere eier. Komplett servicehistorikk fra merkeverksted bør være en selvfølge på en så ny bil. Det man bør sjekke litt nøye er ting dekkslitasje, bremser, tidligere skader, frontrute for steinsprut og slike ting som ikke dekkes av garantien.

Det er heller ikke dumt å sette seg inn i hva de kommende servicene innebærer, når de skal tas og hva det koster. Det kan også være verdt å tenke over at bilen neppe er noe mindre ukurant den dagen du skal selge den igjen. Da er pris ofte det eneste virkemidlet man har. På den annen side er det største verditapet allerede tatt.

Alt i alt tror jeg dette kan være både et godt og smart bilkjøp.

Lykke til!

