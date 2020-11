Märtha Louise snakker med Durek Verretts døde slektninger

Den selverklærte sjamanen er ikke fremmed for å dele sine tanker og visjoner på sosiale medier - og har av New York Times blitt kalt for «The shaman of Instagram».

I tillegg til å dele spirituelle råd på Instagram, har han podcasten «Ancient Widsom Today». Ifølge beskrivelsen på podcasten er Verrets jobb å helbrede og bringe lykke inn i det moderne samfunnet, ved hjelp av visdom fra fortiden.

Temaet for spørsmålsrunden han og prinsesse Märtha Louise gjorde på Instagram mandag kveld var «meningen med et kjærlighetsforhold». Allerede dagen i forveien meldte han på Instagrams historiefunksjon at de ville svare på spørsmål om forholdet.

– Må elske seg selv

I et innlegg på Instagram skriver Verret at dersom man er avhengig av andre for å føle kjærlighet, kan kjærlighet gå tapt.

– Men når vi genererer kjærlighet innenfra, så flyter den uendelig, alltid. Å søke utenfor oss selv er ikke bærekraftig. Det fungerer ikke engang, for hvis vi ikke elsker oss selv i utgangspunktet, så vil kjærligheten andre gir oss falle mellom sprekkene i vår bevissthet, skriver han.

Etter litt tekniske problemer setter de i gang med samtalen hvor PR-spesialt Tanya Khani intervjuer paret.

Märtha Louise spøker med at den dårlige kvaliteten på videosamtalen er som forholdet deres; Veldig blurry for alle andre, men veldig tydelig for oss.

Snakker med de døde

Flere ganger i løpet av samtalen tuller de med at «nå kommer alle nordmenn til å tenke at vi er gale, men det gjør ikke noe».

De forteller at det er mange som lurer på hvordan det er å leve i et forhold der begge har «evner». Verret forteller at han først ikke forsto omfanget av Märthas evne til å lese tankene hans.

– En dag tenkte jeg på hvilken skjorte jeg skulle ha på meg, og plutselig sier hun «hvorfor velger du ikke bare den blå», sier han og antyder at han skvatt til de første gangene det skjedde.

Videre forteller han at hun ut av det blå sa ting som «Jeg snakket akkurat med tanten din på den andre siden, og hun ville at jeg skulle gi deg en beskjed».

– Hun snakker med alle slektningene mine og hun snakker med trær. Jeg legger planer i hodet mitt, og hun vet akkurat hva jeg driver med. Og hvis jeg lyver om noe, så ler hun av det. Hun lar meg ikke komme unna med noe, ler han.

Takker Ari Behn

I løpet av samtalen snakker Märtha Louise om den tunge tiden etter at hennes eksmann Ari Behn gikk bort. Verret benytter sjansen til å takke Ari Behn for barna han har gitt Märtha Louise.

– Jeg takker Gud for denne fantastiske kvinnen, og takker Ari for de vakre barna han har brakt til denne verden. Det er en velsignelse, sier han.

Han forteller at det har vært viktig for han å ikke bare elske henne, men også barna hennes.

– Man kan ikke gå inn i et forhold med en som har barn og ikke ta hensyn til barna. Det er et prinsipp for meg.

Han forteller at han har brukt mye tid på å lære å kjenne barna hennes.

– Jeg må være der for barna hennes også. Jeg må være der for Emmas ridning, jeg må være der for Maud og alle hennes prestasjoner, jeg må være der for Leah når hun går gjennom alle erfaringene sine. Jeg må være der, støtte de og lytte til de, forteller han.

Videre sier han at det var når han så hvordan hun var med barna sine at han skjønte at dette var en kvinne han kunne elske.

Avslutningsvis svarer de på spørsmål fra kommentarfeltet. Der dukker Märthas datter Leah Isadora Behn (15) opp og spør om de snart er ferdige.