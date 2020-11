Silje (43) tok fedmeoperasjon – så fikk hun dødsdommen

Da Silje Øien Midtflå (43) i fjor fikk beskjed om at hun hadde uhelbredelig kreft, var det turer i skogen som ble hennes redning.

Selv om kreften kunne vært oppdaget tidligere, har hun lagt bitterheten til side og heller laget en egen tursti der broderte blomster viser vei, for henne selv og andre.

Feil svar fra sykehuset

Historien til Silje starter i 2017, da hun oppdaget en kul i brystet. Hun bestemte seg for å sjekke den.

– Jeg gikk til fastlegen og ble henvist raskt videre til mammografi og ultralyd. Der fikk jeg en grundig undersøkelse og ble sendt hjem med beskjed om at alt var helt normalt og at det kun var kjertelforandringer. Og man stoler jo på helsevesenet, forteller Silje til God morgen Norge.

UHELBREDELIG KREFT: Silje Øien Midtflå har uhelbredelig kreft. Foto: Privat

Det går hele to år før kreften oppdages, og da ved en ren tilfeldighet, etter en fedmeoperasjon.

– Jeg våkner opp til en samtale med kirurgen som forteller hvordan det har gått, men han forteller også at de har funnet noen hvite flekker på leveren min.



Tiden gikk uten at Silje fikk ny innkallelse. Etter at hun selv purret, får hun beskjed om å møte opp på sykehuset.

– Jeg drar av gårde alene, og tenker jeg bare skal kjapt innom sykehuset. Der får jeg beskjed om at jeg har kreft, uten at jeg hadde fått beskjed om at jeg skulle ha med noen. Legen forteller at kreften er uhelbredelig og at prognosen er seks år. Da ble det mørkt og det var en tøff tid.

Glede framfor bitterhet

Silje har i ettertid fått pasientskadeerstatning. Framfor å være bitter over at kreften ikke ble oppdaget tidligere, henter hun glede i skogen.



– Jeg fikk kreftdiagnose i november, så da pandemien kom og Norge stengte ned hadde jeg allerede sittet inne lenge. Men jeg hadde kollegaer som dro med meg ut i skogen og under pandemien dro hele familien ut. Siden har har jeg bare fortsatt, sier Silje.

– Jeg tror man klarer å hente fram et eller annet som man ikke vet man har før man må. Jeg tror alle har det i seg-

PYNTER SKOGEN: Silje Øien Midtflå har laget en tursti der heklede blomster viser vei Foto: Cathrine Fossum

Blomsterstien

Silje har laget en tursti på fem kilometer, der hun har markert med rundt 40 broderte blomster.

– Det er jo ikke bare jeg som sliter med dårlig stedsans. Jeg tenkte på hvordan jeg skulle merke, og siden jeg kan hekle ble det til at jeg merka turløypa med hekla blomster. Nå er det mange som bruker denne stien.

Silje ønsker å fortsette å være aktiv, og å gjennomføre drømmer hun har båret på lenge.

– Jeg har i mange år drømt om å hoppe i strikk fra Vemorkbrua eller hoppe i fallskjerm, og nå tenker jeg at det er nå jeg må gjøre det. Dessuten har jeg lyst til å reise masse. Drømmeturkamerat er Lars Monsen, han hadde det vært kult å ha med på tur!