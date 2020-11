Camilla Lorentzen er forlovet

Influenser Camilla Lorentzen (31) og kjæresten Julie Visnes (24) deler den glade nyheten på Instagram at de har blitt forlovet.

– Julie er den beste, fineste skapningen i hele verden. Jeg kunne ikke blitt mer lykkelig av at det er henne jeg skal gifte meg med, sier Lorentzen til God kveld Norge.

I sin Instagram-post deler Lorentzen en video av selve frieriet og viser frem ringen hun har fått av sin kjære.

Fridde med et puslespill

Frieriet var nøye planlagt av hennes bedre halvdel Visnes. Allerede i slutten av september fikk Lorentzen en konvolutt som var starten på hele frieriet.

Og slik fortsatte det: Med jevne mellomrom fikk Lorentzen flere konvolutter som inneholdt bilder av kjæresteparet sammen med en kort historie om hvordan de møttes eller hvordan følelsene dukket opp.

– Først sa Julie at jeg ikke kom til å få julegaven min i år før den 27. desember. Men hun klarte ikke holde det hemmelig så lenge, og jeg fikk derfor kalenderen og gaven før det, forteller influenseren.

Lorentzen gjettet flere ganger på hva selve gaven skulle være etter hvert som hun kom lenger og lenger i kalenderen.

– Jeg sa: «Med mindre du skal fri så vet jeg ikke?» Men Julie nektet for at hun skulle fri, forteller 31-åringen.

Hun gjetter flere ganger på at selve gaven kunne være en ridetur, telttur, å dra på hotell eller dra på restaurant. Men Visnes sa bare at Lorentzen var dårlig til å gjette.

I går kveld da de kom hjem fikk Lorentzen beskjed om å åpne alle konvoluttene, og i den siste konvolutten sto det: «Spør om puslespillet ditt.»

– Jeg fikk beskjed om å pusle kanten først, og så kunne jeg legge på neste runde på innsiden, forteller Lorentzen.

Til slutt så hun hva som sto på puslespillet sammen med flere bilder av dem på:

«Hey Babe. Will you be my wifey?»

– Jeg måtte kaste meg over henne, det var veldig romantisk, sier en lykkelig Lorentzen.

Bestevenner før de ble kjærester

Paret delte nyheten om at de var blitt kjærester på Instagram i juni, og før dette var de bestevenner i to år.

Visnes forteller at hun har planlagt frieriet en stund, men understreker én ting:

– Jeg hadde ikke fridd så fort til noen dersom det var noen andre, sier Visnes som synes det føltes riktig ettersom de har kjent hverandre lenge.

Lorentzen er glad hun slapp å fri selv:

– Jeg er så dårlig til å holde på hemmeligheter, og Julie er så mye mer kreativ enn meg, ler hun.

Planla bryllupet ferdig i går kveld ejg. Neida. Må vente til korona er over. Vil ha folk vi er glad i til å feire med oss.

31-åringen ønsker å vente med bryllupet til koronapandemien har roet seg for å kunne ha et bryllup med alle de er glade i.



Hun har ikke sett for seg et spesielt drømmebryllup, men én spesiell drøm har hun:

– Drømmen er å se Julie i en hvit, fantastisk kjole, og det vet jeg vil gå i oppfyllelse, sier Lorentzen.



Hun forklarer at begge ønsker å gå ned til alteret i hver sin kjole, og at det er noe logistikk som må ordnes før den store dagen.

– Vi får se hvordan vi fikser det. Kanskje vi kommer inn fra hver vår side, sier hun.