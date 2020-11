Mandag ettermiddag kalte byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) inn til en pressekonferanse for å orientere om koronasituasjonen i hovedstaden.

Se et utdrag fra pressekonferansen øverst i saken!

Det skjer en drøy uke etter at byrådet innførte en sosial nedstenging i Oslo. Det innebar blant annet at treningssentre, kinoer og svømmehaller måtte stenge. Det ble også innført skjenkestopp.

Alle videregående skolene ble også bedt om å gå over til rødt nivå. Det betyr strengere krav til avstand og kontakt mellom elevene og ansatte på skolene.

Forbud mot fritidsaktiviteter

Under mandagens pressekonferanse opplyste byrådslederen om at også ungdomsskolene innføre rødt nivå fra og med tirsdag. Dette vil vare frem til 1. desember.

Aldersgruppen blant 16-19 har den høyeste andelen smittede per 100.000 innbyggere.

– Mange skoler i Oslo har smitte blant ansatte og elever, og et betydelig antall elever og lærere er i karantene.

Det innføres også forbud mot alle innendørs fritidsaktiviteter for alle ungdommer fra og med 13 år. Alle kulturskoler og fritidsklubber stenger. Alle treninger for barn over 13 år opphører også.

– Vi vet dette er en tøff beskjed å få. Koronatiden kan nå bli enda vanskeligere for mange. Dette handler om å unngå full nedstenging. Det kan fort gå fra vondt til verre, sier Johansen.

Byrådslederen sier at de den siste tiden har sett det som nødvendig å redusere den sosiale kontakten til ungdommen.

– Det vil være aktiviteter ute. Trenere og andre må prøve å holde aktiviteten i gang, det vil være bydelene som følger opp de som er ekstra sårbare. Men det er ingen tvil om at dette er kritisk, sier han til TV 2.

– Alle har et ansvar

Forbudet vil ikke gjelde for barn under 13 år.

– Det betyr ikke at ungdommer har mer skyld i smitten enn andre. Vi har alle skyld for at smitten øker i samfunnet. Alle har et personlig ansvar for å bremse smittespredningen i Norge. Vi trenger målrettede og effektive tiltak. Samtidig må vi være klare på at ingen enkeltgrupper må stigmatiseres eller henges ut, sier byrådslederen.

Johansen har en klar beskjed til ungdommen.

– Nå er det alvor. Nå går det rett på dere. Unngå klem hverandre, unngå å ta hverandre i hendene, ha respekt for avstandsreglene. Selv om dere ikke har symptomer kan dere bidra til smitte hjemme hos foreldre og besteforeldre. Nå er vi bekymret, sier Johansen.

Nye tiltak i Oslo Forbud mot innendørs organiserte fritidsaktiviteter for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at aktiviteter i for eksempel kor, korps, teater, speider, dans og organisasjoner må opphøre. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder.

Forbud mot innendørs breddeidrett for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at treninger i for eksempel fotball, turn, håndball, volleyball og friidrett må opphøre. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder eller utendørsidretter. Forbudet vil heller ikke gjelde de som driver med toppidrett, men er under 20 år. Fra gult til rødt nivå i smitteverntiltak på skoler med ungdomstrinn. Det innebærer blant annet at elevene deles inn i mindre kohorter og at kontakt mellom kohortene skal unngås. Begrensinger i oppmøte og ulike oppmøtetider for elevene vurderes fra skole til skole. Fritidsklubbers ordinære virksomhet stenges, samt Oslo kulturskole for elever som er over barneskolealder. Det vil fortsatt være mulig å ha et svært begrenset tilbud under strenge smittevernregler med adgangsbegrensning, avstandsregler, gruppestørrelse og krav om munnbind.

Johansen understreker at Oslo har gått fra 400 smittede til 1200 i løpet av en uke.

– Det vil ta noe tid før den sosiale nedsteningen av Oslo vil ha en effekt. Men hvis folk er nøye på å følge reglene, kan vi igjen åpne opp. Vi har klart det før, og vi kan klare det igjen, sier Johansen.

Alle tiltak videreføres

Alle tiltakene som ble innført under den sosiale nedstengingen i forrige uke videreføres. Byrådet opplyser at de vil komme tilbake med nye vurderinger 1. desember, og deretter avgjøre hvilke tiltak som vil vare frem mot jul.

– Det vil være å gi falske forhåpninger å si at at vi kan åpne opp igjen 1. desember. Hvilke av de tiltakene vi kan åpne opp for da, er avhengig av det smittebildet vi ser på det tidspunktet, sier Johansen.

Smittetallene fortsatte å stige i store deler av forrige uke. Denne uken startet med at tallene gikk noe ned med 105 nye tilfeller det siste døgnet.

Selv om smitten er lavere enn de foregående dagene betyr ikke det nødvendigvis at det er nedgang i smitten. Det kan også skyldes en forsinkelse i rapporteringen.