Wizz Air lanserer ytterligere to norske innenlandsruter før jul

For under en måned siden annonsert det ungarske lavprisselskapet åpningen av syv nye ruter og base i Trondheim.

Nå lanserer Wizz Air ytterligere to innenlandsruter, til Stavanger og Narvik/Harstad, som betyr at selskapet nå tilbyr totalt 12 norske innenlandsruter.

– Det er en glede å kunngjøre ytterligere to norske innenlandsruter. Vi vet hvor viktig det er for nordmenn å se familien sin i julen, og at fly er den tryggeste og mest bærekraftige transportmåten for nettopp dette, sier József Váradi, konsernsjef i Wizz Air.

Prisen for en enveistur er fra 99 kroner, hvor man har en liten håndbagasje inkludert.