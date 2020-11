Alt du trenger å vite om «nødlandslaget»: – Forskjellen er mindre enn hva folk tror

17 av 18 er utenlandsproffer, og to av dem sågar med en fortid i Premier League. Her er gjengen som kan redde Norges Nations League-høst.

onsdag fra 20.00

Onsdagens Nations League-kamp borte mot Østerrike er den mest interessante på lang, lang tid om en ser den fra et nøytralt ståsted.

I hui og hast har nemlig fungerende landslagssjef Leif Gunnar Smerud samlet sammen 18 spillere som kan og skal representere A-landslaget i det som faktisk er en meget viktig landskamp i en veldig merkelig situasjon.

– Det er ingen Erling Braut Haaland, Sander Berge eller Martin Ødegaard i denne troppen. Disse spillerne er individuelt selvfølgelig på et høyere nivå. Men forskjellen er mindre enn hva folk tror. I toppfotballen i Europa er det små ting som skiller, sier Brede Hangeland.

TV 2s fotballekspert har selv 91 landskamper for Norge, og vet at alt kan skje i en enkeltsteående fotballkamp. Fungerende landslagssjef Leif Gunnar Smerud er også klar på at laget som er samlet ikke er uvant med den internasjonale scenen.

– Mange her har internasjonal erfaring fra U-landslag. En del har landslagserfaring fra A-laget også. Det er kvalitet i dette laget, sier Smerud på pressekonferansen dagen før kamp.

Her er de 18 spillerne, og noe av det som er verdt å vite om hver og en av dem.

Per Kristian Worre Bråtveit

Posisjon: Keeper

Klubb: Djurgården (Sverige)

Alder: 24

Landskamper: 0 for A, 9 for U21, 24 for G15-G19

Tidligere klubber: Djerv 1919, FK Haugesund

SOLID: Per Kristian Bråtveit redder straffespark mot IFK Göteborg i juli. Foto: Carl Sandin / Bildbyrån.

Tidligere Haugesund-keeper, som fikk sitt gjennombrudd i Eliteserien i 2014. Fem sesonger senere ble han proff i svenske Djurgården, der han vant Allsvenskan i sitt første år.

Denne sesongen har Bråtveit holdt nullen i fem av 18 kamper i svensk fotballs øverste divisjon. Ble hentet inn til troppen da det ble klart at de hjemmeværende keeperne skulle i karantene, og er nå trolig førstevalg onsdag kveld så lenge han får den nødvendige korona-testen med negativt svar i orden.

Det blir i så fall A-landslagsdebuten, selv om 24-åringen har vært i Lagerbäcks tropper også tidligere. Har erfaring fra over 30 aldersbestemte landskamper.

Anders Kristiansen

Posisjon: Keeper

Klubb: Union Saint-Gilloise (Belgia, nivå to)

Alder: 30

Landskamper: 0 for A, 1 for U21, 17 for G15-G19

Tidligere klubber: Viking, Bryne, Sarpsborg 08

ELITESERIE-ERFARIN: Anders Kristiansen stopper Aalesunds Sondre Brunstad i 2017. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/NTB

Keeper med Eliteserie-erfaring fra Sarpsborg 08 og flere sesonger i Bryne på nivå to på CVen. Kristiansen var førstekeeper i bronsesesongen i 2017, og stod også i mål i cupfinalen som de tapte 2-3 mot Lillestrøm.

I dag spiller han for den tradisjonsrike belgiske klubben Union Saint-Gilloise, som for hundre år siden var ett av de ledende lagene i Belgia og vant elleve ligatitler før krigen. Nå er klubben imidlertid på nivå to, og Kristiansen har vært på benken i samtlige kamper denne sesongen. Har spilt én cupkamp, der han holdt nullen. Forrige sesong spilte han sju seriekamper, den siste i februar.

På landslagsnivå står Kristiansen med kun én U21-opptreden, en 2. omgang i et 0-3-tap mot Skottland i 2011. Dette er keeperens første A-landslagserfaring.

Andreas Aalen Vindheim

Posisjon: Back

Klubb: Sparta Praha (Tsjekkia)

Alder: 25

Landskamper: 0 for A, 7 for U21, 7 for G18-G19

Tidligere klubber: Nymark, Brann, Malmö

BLANT DE STORE: Andreas Vindheim i duell med AC Milans Brahim Diaz under en Europaliga-kamp i slutten av oktober. Foto: Antonio Calanni/AP

Høyrebacken kan bli den første bergenseren på A-landslaget for herrer siden Erik Huseklepp. 25-åringen var del av Brann-laget som rykket ned fra Eliteserien i 2014, og forlot deretter regnbyen til fordel for svenske Malmö FF.

Der ble han Allsvenskan-mester både i 2016 og 2017, og fikk også erfaring fra europeisk klubbfotball. Den har han gjentatt etter overgangen til tsjekkiske Sparta Praha, som i høst spiller Europaliga-fotball.

I tillegg til sine tre kamper i Europaligaen mot solide AC Milan, Lille og Celtic, har han også spilt fire kamper for sitt Sparta i tsjekkisk toppdivisjon i høst og scoret ett mål. Er kjæreste med Vilde Bøe Risa, som spiller på det norske landslaget på kvinnesiden.

Julian Ryerson

Posisjon: Back/stopper

Klubb: Union Berlin (Tyskland)

Alder: 23

Landskamper: 0 for A, 13 for U21, 15 for G18-G19

Tidligere klubber: Lyngdal, Viking

PÅ TOPPNIVÅ: Julian Ryerson i duell med Eintracht Frankfurts Evan Obite N'Dicka i en Bundesliga-kamp i februar. Foto: Uwe Anspach/DPA via AP

Anvendelig forsvarsspiller, som kan spille både høyreback og midtstopper. Ryerson slo gjennom for alvor i Viking i nedrykkssesongen i 2017, og gjorde det såpass godt på nivå to i Norge at han ble hentet til tilsvarende divisjon i Tyskland. Der rykket han så sammen med Union Berlin opp til Bundesliga en sesong senere.

Spilte 14 kamper i debutsesongen i Bundesliga, og står med ytterligere fire denne sesongen. Dette er første smak av A-landslagsfotball for spilleren som opprinnelig kommer opprinnelig fra Lyngdal og hadde 23-årsdag tirsdag.

Daniel Fredrik Granli

Posisjon: Back/stopper

Klubb: Aalborg (Danmark)

Alder: 26

Landskamper: 0 for A, 1 for U21

Tidligere klubber: Lier, Bærum, Stabæk, AIK

SOLID: Daniel Granli, her i aksjon for AIK mot Djurgården i juli. Siden det har han forlatt svensk fotball til fordel for dansk, på lån. Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån.

Nok en spiller som kan spille både høyreback og stopper, for etter flere år som høyreback i Stabæk er det blitt mer og mer midtstoppertid på 26-åringen de siste årene.

Fikk sitt ordentlige gjennombrudd hos klubben han gikk gjennom gradene hos i opprykksesongen fra Adeccoligaen i 2013, og bet seg deretter fast i Eliteserien som fast innslag opp og ned på høyresiden. Solgt til svenske AIK før 2019-sesongen, men utlånt til dansk Superliga siden i høst. Har spilt seks av åtte mulige kamper i Superligaen til nå.

Står kun med én U-landskamp tilbake i 2014. Sønn av den legendariske Stabæk-keeperen Espen Granli, som voktet bæringenes bur opp gjennom divisjonssystemet og på veien mot toppen av norsk fotball.

Jørgen Skjelvik

Posisjon: Back/kant/stopper

Klubb: Odense BK (Danmark)

Alder: 29

Landskamper: 7 for A, 4 for U23, 4 for U21, 11 for G18-G19

Tidligere klubber: Øvrevoll Hosle, Stabæk, Helsingborg, Rosenborg, Kalmar, LA Galaxy

EVENTYR: Jørgen Skjelvik var lagkamerat med Zlatan Ibrahimovic i USA i 2018. Foto: Joel Marklund / Bildbyrån

En av det nye landslagets mest rutinerte og meritterte menn, og den eneste som er igjen fra dem som startet Lars Lagerbäcks første kamp som sjef for Norge mot Nord-Irland i mars 2017. Det var også året han sist var i en norsk landslagstropp.

Totalt har Skjelvik sju A-landskamper, hvorav den første så langt tilbake som i 2013. 29-åringen er også seriemester tre ganger med Rosenborg, og har utenlandsopphold i både Helsingborg, Kalmar og LA Galaxy på CVen.

I dag spiller han for danske OB, på lån fra Galaxy, og har spilt samtlige åtte kamper i dansk fotballs øverste divisjon denne sesongen.

Lunan Ruben Gabrielsen

Posisjon: Midtstopper

Klubb: Toulouse (Frankrike, nivå to)

Alder: 28

Landskamper: 0 for A, 1 for U23, 1 for U21, 43 for G15-G20

Tidligere klubber: Kapp, Toten, Gjøvik/Lyn, Lillestrøm, Molde

BLANT FRANSKE STJERNER: Ruben Gabrielsen i duell med Dimitri Payet i bortekampen mot Marseille i februar. Foto: Gerard Julien/AFP

En av dem med aller flest aldersbestemte landskamper, men til tross for flere opptredener i troppen de årene fremdeles uten debut i det ypperste selskap.

Lederskikkelse med stor L og kaptein for Molde-laget som vant Eliteserien forrige sesong. Han er også mester fra 2014, og har flere sesonger bak seg som bauta i Lillestrøms Eliteserie-forsvar. Debuterte allerede som 17-åring for LSK.

Gabrielsen har nå blitt kaptein i sin franske klubb Toulouse, som etter vårens nedrykk ved avbrutt sesong nå befinner seg på nivå to i Frankrike. Har spilt ni av ti kamper i Ligue 2 i høst.

Andreas Schjølberg Hanche-Olsen

Posisjon: Midtstopper

Klubb: Gent (Belgia)

Alder: 23

Landskamper: 0 for A, 12 for U21, 8 for G16

Tidligere klubber: Øvrevoll Hosle, Stabæk

INTERNASJONAL MATCHING: Andreas Hanche-Olsen i duell med Crvena Zvezdas Diego Falcinelli i Europaligaen forrige torsdag. Foto: Pedja Milosavljevic/AFP

En annen lederskikkelse i de bakre rekker, noe hans utnevnelse som Stabæk-kaptein som 21-åring står som et tydelig bevis på. Imponerte som stopper i Eliteserien i ung alder, og ble hentet til belgiske Gent like før overgangsvinduet stengte i høst.

Var inne i A-landslagstroppen i september uten å få sin debut, men har 20 aldersbestemte landskamper. Siden overgangen til belgisk fotball har han spilt tre kamper i Europaligaen og tre i hjemlig serie. I sistnevnte turnering har han også scoret ett mål.

Tobias Borchgrevink Børkeeiet

Posisjon: Midtbane

Klubb: Brøndby (Danmark)

Alder: 21

Landskamper: 0 for A, 7 for U21, 21 for G17-G20

Tidligere klubber: Stabæk

STORT TALENT: Tobias Børkeeiet, her i aksjon for Stabæk mo Kristiansund i 2018. Foto: Pedersen, Terje/NTB Scanpix

Meget spennende defensiv midtbanespiller, som var på flere storklubbers radar etter det virkelige gjennombruddet i Eliteserien i 2018-sesongen. Forlot til slutt Stabæk midtveis i 2019-sesongen, og endte opp i danske Brøndby.

Der har Børkeeiet denne sesongen spilt fem kamper for den gamle storklubben i Superligaen. Er i A-landslagsvarmen for første gang men har spilt på aldersbestemte landslag de siste fem årene.

Fredrik Stensøe Ulvestad

Posisjon: Midtbane

Klubb: Djurgården (Sverige)

Alder: 28

Landskamper: 3 for A, 2 for U23, 14 for U21, 1 for U20

Tidligere klubber: Herd, Aalesund, Burnley, Charlton

PL-ERFARING: Fredrik Ulvestad fikk det tøft i denne duellen mot Mikel Arteta og Arsenal. Dette er en FA-cupkamp, men Ulvestad spilte også to kamper i Premier League i 2015. Foto: Eddie Keogh/Reuters

En av de mer meritterte spillerne i troppen, og også han seriemester i Allsvenskan forrige sesong. Har virkelig imponert i svensk fotball etter returen fra England, og står denne sesongen med hele elleve mål (en de av dem på straffer) på 25 kamper i svenskenes toppdivisjon fra sin midtbaneposisjon.

Slo gjennom i norsk fotball i Aalesund første halvdel av forrige tiår, ble cupmester med AaFK i 2011 og dro til Burnley og Premier League våren 2015. Fikk kun to kamper i Premier League, og spilte også for Charlton på utlån i løpet av sin tid på balløyen.

I landslagssammenheng står den løpssterke midtbanespilleren med tre kamper for A-landslaget, blant annet debuten mot Emiratene i 2014 - også omtalt som «Norges minst omtalte landslagsdebut». Var tilbake i varmen i fjor høst og fikk to kamper under Lars Lagerbäcks ledelse.

Sondre Bjorvand Tronstad

Posisjon: Midtbane

Klubb: Vitesse (Nederland)

Alder: 25

Landskamper: 0 for A, 0 for U21, 20 for G16-G18

Tidligere klubber: Tveit, Start, Huddersfield, FK Haugesund

I TOPPEN: Sondre Tronstad og Vitesse i aksjon mot PSV og Sam Lammers i en treningskamp før sesongen. Foto: Jeroen Putmans/ANP

Anvendelig midtbanespiller som også kan bekle back- eller kantroller ved behov. 25-åringen søkte lykken i Huddersfield som tenåring etter å ha imponert i yngre lag i Start, men fikk aldri noen seniorkamper i England.

Vendte tilbake til Norge og FK Haugesund i 2016, og var en solid Eliteserie-spiller frem til det ble nytt utenlandsopphold i nederlandske Vitesse i år. Har der spilt fem av åtte kamper for overraskelseslaget som kun ligger bak Ajax på målforskjell så langt.

Kristoffer Askildsen

Posisjon: Midtbane

Klubb: Sampdoria (Italia)

Alder: 19

Landskamper: 0 for A, 5 for U21

Tidligere klubber: Heming, Stabæk

DET STORE ØYEBLIKKET: Kristoffer Askildsen gratuleres av lagkameratene etter scoring mot AC Milan i Serie A i juli. Foto: Luca Zennaro/EPA

Troppens yngstemann, men også den som har spilletid fra kanskje høyest nivå denne sesongen. 19-åringen spiller for Sampdoria i Serie A, og har spilt både seriefotball og Coppa Italia så langt i høst. Kapret også overskrifter da han leverte et drømmemål mot AC Milan og Zlatan Ibrahimovic tidligere i år.

Før eventyret i Italia spilte Askildsen for Stabæk, og han er regnet for å være en av norsk fotballs mest spennende spillere i øyeblikket. Har 24 aldersbestemte landskamper, men er i sin første A-landslagstropp nå.

Håkon Evjen

Posisjon: Midtbane

Klubb: AZ Alkmaar (Nederland)

Alder: 20

Landskamper: 0 for A, 9 for U21, 26 for G15-G20

Tidligere klubber: Mjølner, Bodø/Glimt

PRISDRYSS: Etter forrige sesong ble Håkon Evjen kåret til både årets unge spiller og årets spiller i Eliteserien. Foto: Fredrik Hagen/NTB Scanpix

Nok en meget spennende unggutt, som tok Eliteserien med storm med Bodø/Glimt og ble kåret til årets spiller i 2019. Sensasjonssesongen gav ham også kontrakt med nederlandske AZ Alkmaar i vinter.

Der har det vært mer opp og ned, og denne høstens AZ-sesong har så langt kun gitt det offensive stjerneskuddet ett innhopp i ligaen og to innhopp i Europaligaen. I Nederland er det imidlertid slik at andrelagene spiller i divisjonssystemet, og AZ andrelag er på nivå to. Der har Evjen tre kamper, ett mål og to målgivende pasninger så langt.

35 aldersbestemte landskamper er erfaringen Evjen kan vise til med flagget på brystet. Hans far, Andreas Evjen, var også en habil back i norsk fotball i sin tid i Bodø/Glimt og Start.

Kristian Thorstvedt

Posisjon: Midtbane/angrep

Klubb: Genk (Belgia)

Alder: 21

Landskamper: 0 for A, 7 for U21, 6 for G19-G20

Tidligere klubber: Viking, Stabæk

TOMMEL OPP: Kristian Thorstvedt poserer etter overgangen til belgisk fotball i januar. Foto: Genk

En annen som er i ferd med å vokse seg ut av sin fars fotspor, og for Kristian Thorstvedts del er det selvsagt snakk om legenden Erik. De 97 landskampene far - og nåværende TV 2-ekspert - står bokført med, vil dog blekne mot denne dersom det ender med norsk suksess.

Midtbanespilleren, som også kan spille i angrepsleddet, gikk gradene i Stabæks junioravdeling, men måtte tilbake til gamleklubben Viking før gjennombruddet kom. Der ble den slepne teknikeren nemlig del av laget som rykket opp fra Obos-ligaen og deretter tok Eliteserien med storm. Cupmesterskap ble det også i 2019, før en overgang til Genk fulgte i januar i år.

Der har han etablert seg på laget, og har nå spilt de åtte siste serierundene i belgisk toppdivisjon. I landslagssammenheng er det blitt kamper for både U19, U20 og U21, og han har sågar fire scoringer på sine sju opptredener for sistnevnte.

Mats Møller Dæhli

Posisjon: Midtbane

Klubb: Genk (Belgia)

Alder: 25

Landskamper: 23 for A, 7 for U21, 1 for U23, 19 for G15-G19

Tidligere klubber: Lyn, Stabæk, Manchester United, Molde, Cardiff, Freiburg, St. Pauli

PL-DEBUTERTE PÅ OLD TRAFFORD: Mats Møller Dæhli i duell med Rafael i januar 2014. Foto: Andrew Yates/AFP

Troppens andre Genk-spiller og den soleklart mest landslagsmeritterte i Norges tropp. Midtbaneprofilen har 23 A-landskamper, og er sågar også utnevnt til kaptein i onsdagens kamp.

Teknikeren var lenge regnet for å være Norges mest lovende spiller på mange, mange år, ble hentet til Manchester United som 15-åring og kåret til klubbens beste unge spiller i 2011/12-sesongen.

Ble etter hvert hentet til både Molde (der han vant cupen i 2013) og Cardiff (der han fikk 13 kamper og ett mål i Premier League i 2014) under Ole Gunnar Solskjær, men har dessverre slitt mye med skader opp gjennim årene.

Siden oppholdet i England har den meget begavede eleganten spilt for Freiburg og St. Pauli i de to øverste divisjonene i Tyskland, før han også ble Genk-spiller forrige sesong. Denne sesongen har han kun spilt fem kamper, og vært ute av troppen den siste drøye måneden. På tirsdagens pressekonferanse bekreftet han imidlertid at formen er god, og Møller Dæhli blir garantert en nøkkel i Wien onsdag kveld.

På landslagsnivå kom debuten på A-landslaget helt tilbake i 2013, mot Danmark, i en alder av 18 år. Hans foreløpig siste landskamp kom for nøyaktig ett år siden, i bortekampen mot Malta i fjor høst.

Ghayas Zahid

Posisjon: Midtbane/angrep

Klubb: APOEL (Kypros)

Alder: 26

Landskamper: 1 for A, 19 for U21, 4 for G19

Tidligere klubber: Klemetsrud, Vålerenga, Ull/Kisa, Panathinaikos

HAR FÅTT SMAKE PÅ STORHET: Ghayas Zahid i duell med Tottenhams Danny Rose i Champions League-kamp på Wembley i 2017. Foto: Glyn Kirk/AFP

Tidligere Eliteserie-profil, som gjennom flere gode år i Vålerenga begeistret det norske fotballpublikummet. Ble utenlandsproff i kypriotiske APOEL sommeren 2007, og har også vært innom de greske gigantene Panathinaikos på lån en sesong siden den gang.

God nærteknikk, godt blikk og evne til å gjøre det uortodokse er alle kvaliteter som kan komme godt med for et lag som må slå nedenfra og opp, når Zahid trolig får sin andre A-landskamp onsdag kveld. Den foreløpig eneste var mot Panama i en treningskamp i juni 2018.

Har spilt alle kampene for et APOEL som ligger på en skuffende 11. plass i kypriotisk serie etter de første par månedene av sesongen, og har scoret to mål.

Jørgen Strand Larsen

Posisjon: Angrep

Klubb: Groningen (Nederland)

Alder: 20

Landskamper: 0 for A, 6 for U21, 40 for G16-G19

Tidligere klubber: Kvik Halden, Sarpsborg 08, AC Milan

STORT TALENT: Jørgen Strand Larsen i duell med Necip Uysal under Europaliga-kampen mellom Sarpsborg 08 og Besiktas i 2018. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

Troppens eneste rene spiss, som til daglig scorer målene sine for Groningen i toppdivisjonen i Nederland. Til nå er det blitt tre mål og to målgivende på de første sju kampene siden overgangen fra Sarpsborg 08 i sommer.

I sin tid i Norge har han over lang tid vært regnet for å være et stort angrepstalent, men har slutt noe med uttellingen. 193-centimetersmannen var på et tidspunkt utlånt til AC milan, der han spilte på klubbens aldersbestemte lag som 17-åring.

Onsdagens kamp er hans første møte med A-landslaget, men han har hele 46 kamper og 19 scoringer med flagget på brystet for yngre utgaver.

Veton Berisha

Posisjon: Angrep

Klubb: Viking

Alder: 26

Landskamper: 4 for A, 17 for U21, 35 for G15-G19

Tidligere klubber: Egersund, Greuter Fürth, Rapid Wien, Brann

SCORET OG FEIRET MED BROR: Veton Berisha gratuleres av storebror etter scoring for Norge mot Belgia i 2016. Foto: Poppe, Cornelius/NTB Scanpix

Troppens eneste spiller fra Eliteserien, som kan delta fordi han har vært covid-19-smittet tidligere og derfor ikke må gjennomgå samme karanteneregler som resten av dem som har sin hverdag i norsk fotball.

Den anvendelige angriperen har scoret tolv mål på 23 kamper for Viking denne sesongen, og har med det kun fire mann foran seg på toppscorerlisten i Eliteserien akkurat nå. Oppholdet i Brann forrige sesong ble aldri noen stor suksess, og 26-åringen har også en fortid i utlandet hos tyske Greuther Fürt og nettopp i Wien hos Rapid.

På landslagsnivå har han også bokført fire landskamper og ett mål (mot Belgia i et 2-3-tap like før EM i 2016). Alle de fire kampene kom det året, og samme år fikk han også muligheten til å velge å spille for Kosovo i stedet for Norge. Storebror Valon valgte dette, og er en sentral spiller for landet deres foreldre kommer fra, mens Veton valgte det norske landslaget. Fire år senere kan lillebror altså igjen komme til å spille med det norske flagget på brystet.

onsdag