Dette skulle Marte Bratberg gjøre i Skal vi danse-finalen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Lørdag var det Marte Bratberg (31) sin tur til å forlate parketten. Nå røper hun hvilke planer hun og dansepartneren hadde for finalen.

Denne lørdagen var det duket for semifinale i Skal vi danse, der det skulle avgjøres hvilke to kjendiser som skulle stå mot hverandre i årets finale.

Marte Bratberg og Benjamin Jayakoddy (25) utførte en slowfox til John Legend-sangen All of me og en samba til Higher love med Whitney Houston og Kygo.

Det var dessverre ikke nok til å sikre seg de nødvendige seerstemmene og de havnet i danseduell mot Andreas Wahl (37) og Mai Mentzoni (28).

Helt på målstreken, var det til slutt Bratberg og dansepartneren som måtte forlate konkurransen.

I God kveld Norge studio tar Bratberg en prat med medprogramleder Niklas Baarli om Skal vi danse-nederlaget.

- Føles kjipt

Selv om hun på parketten lørdag sa at «jeg har det ganske greit» så innrømmer hun overfør Baarli at det føles skikkelig kjipt.

Hun forteller at forrige uke trente hun 10 til 12 timer hver eneste dag.

– Vi skulle til finalen, så vi la inn et ekstra gir, sier hun.

I samtalen kommer det frem hvilke planer hun og dansepartneren hadde for finalen.

– Man kan velge en dans man vil danse om igjen, og da skulle jeg danse salsaen fra program nummer to. Den elsket jeg.

Salsaen skulle hun igjen danse til superhitten Kiss Somebody av Julie Bergan.

I tillegg skulle hun danse en jive til sangen Proud Mary og en contemporary dans til Svag av Viktor Leksell.

Gråt mye

Hun innrømmer at hun gråt mye da det var over.

– Dessverre må man gjøre intervjuer etterpå. Jeg prøvde å holde stoltheten oppe, men gråt på skulderen til Benjamin mellom hvert intervju.

Da hun kom hjem skal hun ha grått videre på skulderen til kjæresten sin, for så å ikke sovne før klokken 4-5 på natten.

Se hele praten i videoen øverst i saken.