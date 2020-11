Norge vet ikke hva som trengs for å vinne gruppen

Se Østerrike-Norge på TV 2 og Sumo onsdag fra 20.00!

Det nye norske landslaget er i ferd med å samles før onsdagens helt avgjørende Nations League-kamp i Østerrike.

Samtlige fra opprinnelig tropp er ute på grunn av karantene, og dermed har midlertid landslagssjef Leif Gunnar Smerud samlet sammen et arsenal av 18 ferske navn som får i oppgave å forsøke å fullføre det helt spesielle landslagsåret 2020.

Forutsetningene for oppgjøret er fremdeles uklare, og faktisk er det slik at det norske laget ikke engang vet nøyaktig hva som må til for å kunne snyte østerrikerne for opprykk og selv sikre Norge plass på nivå A i Nations League.

Kamp mot klokken for å få gjennomført en trening

Uavhengig av det, er det en logistisk svært krevende oppgave som venter Smerud og co. de neste døgnene.

Norges nye landslag - på folkemunne døpt «nødlandslaget» - samles nemlig ikke som en helt ny tropp på dag én av den svært korte tredagerssamlingen før kampen i Wien onsdag kveld.

– Dette er ikke spillere som skal trene, dette er ikke snakk om noen kohort, men det er spillere som ankommer Gardermoen som andre norske borgere og som skal holde avstand til alle hele veien, testes og så ut i charter etter disse testene. Det vil ikke være som den andre troppen som har trent sammen og sånn sett ble vurdert til å ha nærkontakt med hverandre, sier Lise Klaveness.

NFF-direktøren bekrefter med dette at én eventuell positiv test ikke går utover resten, og samtidig også at Smerud og trenerteamet vil få vanskeligheter med å gjennomføre faktiske treningsøkter med en gjeng som ikke har de samme relasjonene som andre landslag vil ha som en gratis ballast.

– Det handler først om å få testet og få negative testsvar. Derfra og fra vi begynner å bevege oss, så kan vi begynne å jobbe når de testsvarene foreligger. Det kommer til å bli en kamp mot klokken om vi rekker å få trent på tirsdag, om vi kommer ned i tide til å gjøre det, og så har vi kampdag og kamp på kvelden, sier Smerud.

Belager seg på digitale lagmøter

U21-landslagssjefen, som altså vikarierer for en Lars Lagerbäck i karantene, bekrefter også at ledelsen vil benytte seg av digitale lagmøter både mandag, tirsdag og inn mot kamp onsdag.

– Vi må få gjengen samlet, testet og komme oss av gårde. Så har vi ganske bra kontroll, og har fått mye god informasjon fra A-teamet når det gjelder Østerrike. Vi vet at det er et solid, voksent lag, som blir en veldig tøff utfordring for våre gutter. Men den gjengen som er her er en gjeng gode fotballspillere. Nå blir det min jobb å prøve å få oversikt og rett og slett prøve å finne ut hvordan vi best skal angripe den kampen, sier Smerud, som også slår fast følgende om våre nye beste menn:

– Vurderingen har vært at det skal være spillere som vi vet at kan slå fra seg, og som har den kvaliteten som vi leter etter. Nå har vi funnet 18 mann vi mener har det, så nå begynner vi å tenke kamp.

Dette er forutsetningene - vet ikke om det er nok å vinne kampen

Norges kamp mot Østerrike er den avsluttende i Nations League-gruppen vår på nivå B, der målet hele veien har vært krystallklart. Opprykk til nivå A har både vært realistisk og sannsynlig, og at det ville bli en siste avgjørende kamp om gruppeseieren i Wien har vært klart siden forrige måned.

Før det som i utgangspunktet skulle være to avgjørende kamper, var det kun innbyrdes oppgjør som skilte Norge fra gruppeledelse. Der ligger vi bak Østerrike, som konsekvens av 1-2-nederlag på Ullevaal i september.

Etter kampdagen søndag, der Norge altså ikke stilte lag mot Romania med den konsekvens at oppgjøret aldri ble spilt, har østerrikerne opparbeidet seg en tre poengs luke. De slo Nord-Irland 2-1, og har dermed overtaket før den avsluttende kampen.

Så kommer man til den intrikate delen av regnestykket.

Sanksjonene mot Norge for ikke å møte til kamp i Romania er nemlig ikke bekreftet fra UEFAs side.

Klaveness gjentok på mandagens pressekonferanse at signalene som var gitt i forkant fra UEFA gikk på at det mest sannsynlige utfallet er at Norge ville tape 0-3, og generalsekretær Pål Bjerketvedt ville heller ikke spekulere i utfallet.

Allikevel er det klart at det kan argumenteres for at søndagens walkover-tap ikke var NFFs egen skyld. Dersom kontroll-, etikk- og disiplinærkomiteen til UEFA kommer frem til at det faktum at kampen ikke ble spilt var forbundets skyld, kan det nemlig komme til å benyttes loddtrekning for å avgjøre utfallet.

– Det er vanskelig å spå utfall, det er jo ikke lagets feil dette, uttalte konkurransedirektør i Norges Fotballforbund, Nils Fisketjønn til VG i helgen.

Vet ikke hva som trengs for å vinne gruppen når kampen spilles

En eventuell loddtrekning vil kunne gi utfall i form av 1-0-seire til begge lag eller et 0-0-resultat. 2/3 av disse vil være gunstige for Norge.

– Saken er under behandling, men vi har ikke fått noen konklusjon på det. Jeg kan ikke spekulere i det. Det er et ganske så spesielt tilfelle. Det er ikke så veldig mange andre saker som ligner på denne gjennom de siste årene. Det er mange spekulasjoner som jeg ikke har lyst til å gå inn i, sier Bjerketvedt på mandagens pressekonferanse.

På TV 2s spørsmål om hvordan man jobber opp mot UEFA for å få en avklaring rundt dette før kampen i Wien, er generalsekretæren klar på at det ikke er gjennomførbart.

– Det vil ikke være mulig å få den avklaringen før kampen mot Østerrike på onsdag. Disiplinærkomiteen i UEFA vil behandle det faktum at vi ikke møtte mot Romania, men det vil ikke foreligge noen konklusjon eller beslutning derfra på en god stund ennå. Det er det signalet vi har fått.

– Betyr at det norske laget går på banen som om de må vinne med 3-2 eller bedre for å vinne gruppen?

– Det er riktig. Uavhengig av hva disiplinærkomiteens arbeid betyr, sier Bjerketvedt.

TV 2 var i kontakt med UEFA i helgen, men ble henvist til protokollen på deres nettsider som tar for seg scenarioer dersom spillere eller et lag havner i obligatorisk karantene eller isolasjon.

Potensielle scenario med tanke på gruppeseier dersom Norge dømmes til 0-3-tap mot Romania:

Norsk tomålsseier eller bedre mot Østerrike vil gi norsk gruppeseier, så lenge 0-3-tap blir den eneste sportslige sanksjonen.

Norsk ettmålsseier med 1-0 vil uansett ikke være nok, da vi vil havne bak Østerrike på målforskjell i de interne oppgjørene i gruppen. Østerrike slo oss som nevnt 2-1 på Ullevaal i september.

Norsk 3-2-seier - eller andre ettmålsseire med minimum tre mål scoret - vil på tilsvarende vis gi Norge overtaket på innbyrdes oppgjør og derfor også lede til norsk gruppeseier.

Norsk 2-1-seier vil bety at lagene ender helt likt innbyrdes. Da vil den totale målforskjellen i gruppen bestemme. Selv 0-3-tap i Romania vil ikke gi oss dårligere målforskjell enn østerrikerne grunnet storseierne mot nettopp Romania i oktober og Nord-Irland i september, så i utgangspunktet skal 2-1 da holde til gruppeseier.

Et element rundt sistnevnte scenario - norsk 2-1-seier onsdag kveld - er imidlertid hvorvidt et lag som har blitt dømt til tap via walkover kan vinne en gruppe dersom målforskjellen blir benyttet om avgjørende differensial. Dette er foreløpig uklart fra UEFAs side, men vanlig prosedyre i norsk seriefotball er at dersom to lag havner likt og målforskjell skal avgjøre, vil det i tilfeller der ett av lagene ikke har møtt til en kamp være slik at disse automatisk plasseres nederst av de to duellantene. Dette fordi man da potensielt kunne spekulert i å la være å stille for å begrense et nederlag.

Mandag har TV 2 sendt en ny e-post for å få klargjort premisset rundt hvorvidt et lag som har blitt dømt til tap i en kamp faktisk kan vinne en gruppe i Nations League dersom denne skal avgjøres på målforskjell. Denne er ikke besvart fra UEFAs side foreløpig.

Dersom det ikke blir 0-3-tap som blir utfallet, men det norske laget i stedet tildeles en 1-0-seier eller et 0-0-resultat i ettertid, endres også forutsetningene for hva som er nok til gruppeseier.

I et slikt tilfelle vil nemlig også 1-0-seier uansett være nok. Da vinner man gruppen, tre poeng foran Østerrike.

Ikke bare gruppeseier på spill

I tillegg til kampen om gruppeseier og opprykk, kjemper A-landslaget potensielt også om flere andre gulrøtter i onsdagens kamp i Wien. Noen av dem avhenger dog av om 0-3-tap blir det gjeldende i søndagens ikke-avviklede kamp i Romania.

De to andre tingene som har stått på spill inn mot denne samlingen er følgende:

1. Vinne gruppen for å kunne sikre seg en mulig backup-billett til neste års VM-playoff.

2. Samle nok FIFA-rankingpoeng for å kunne bli rangert som en av Europas 20 beste nasjoner forut for trekningen av VM-kvalikgruppene i desember.

Punkt 1: Bruke Nations League som VM-bakvei

Dette kan i teorien fremdeles oppnås, selv med nederlag fra Romania, dersom man vinner gruppen. Det er en forutsetning, og har vært det hele tiden.

Norsk trepoenger og seier med nok mål vil i så fall bety at vi står på 12 poeng som gruppevinner, og har posisjonert oss for en eventuell playoff-bakvei.

Den fungerer på det viset at kun de to beste Nations League-gruppevinnerne får en slik backup-sjanse, men dersom gruppevinnerne som er rangert som bedre enn Norge allerede kvalifiserer seg på vanlig vis, så vil sjansen gis til Norge.

I praksis betyr dette at Norge - dersom de vinner gruppen - må håpe på at samtlige gruppevinnere på nivå A (i øyeblikket Tyskland, Frankrike, Italia og Belgia) kvalifiserer seg uten å trenge backup-sjansen.

I tillegg må Norge være blant de to beste gruppevinnerne på nivå B, eller eventuelt håpe at også disse kvalifiserer seg uten å trenge backup-sjansen. I øyeblikket leder Skottland (10p og bortekamp mot Israel i siste), Russland (8p og bortekamp mot Serbia i siste) og Wales (13p og hjemmekamp mot gruppetoer Finland, 12p, i siste) de andre gruppene.

Med andre ord vil Wales eller Finland uansett bli en bedre gruppevinner enn Norge, mens laget som ender opp med å vinne gruppen til Russland, Ungarn og Tyrkia uansett vil bli en svakere gruppevinner enn Norge. I den jevne gruppe B2 kan imidlertid Skottland bli bedre, så den kampen er også verdt å følge med på onsdag kveld.

Punkt 2: FIFA-rankingen

I utgangspunktet har veldig mange resultater gått Norges vei i dette regnestykket, men dersom man fremdeles skal ha sjansen her er man nødt til å få UEFA på sin side. Blir man dømt til 0-3-tap i Romania, og dette påvirker FIFA-rankingpoengene, er det sjanseløst å klatre til en plass blant de 20 beste her selv om man skulle slå Østerrike i siste kamp.

Dersom poengsummen fryses - altså at det ikke deles ut verken pluss- eller minuspoeng mot Romania - har man imidlertid en ørliten sjanse. Norge ligger i øyeblikket på 23.plass med 1456 poeng. Seier mot Østerrike vil sende oss opp til ca. 1464,6

De tre lagene som er foran Norge i øyeblikket er Russland med 1468,8 poeng, Romania med 1458,3 poeng og Irland med 1456,7 poeng.

Dersom Russland taper mot Serbia, faller de til rundt 1461.6 poeng og vil være bak et norsk lag som vinner i Wien. Romania kan heller ikke vinne sin kamp, mot Nord-Irland, men både uavgjort og nord-irsk seier i Belfast vil være nok til å distansere rumenerne. Irlands siste kamp blir irrelevant, til tross for at Norge er bak dem pr. nå. De møter Bulgaria, og vil selv med seier bli distansert av et norsk lag som vinner, fordi Norge møter såpass mye bedre motstand og vil bli tildelt drøyt to poeng mer enn det Irland vil få.

Hele dette regnestykket fordrer imidlertid altså at det ikke deles ut FIFA-rankingminuspoeng for walkover-tapet mot Romania.

En eventuell loddtrekningsløsning, der Norge faktisk kan tildeles seier mot Romania, vil potensielt også påvirke FIFA-rankingen. Får en plutselig en seier i fanget, tas det ytterligere byks og man vil være mindre avhengig av hjelp fra andre nasjoner. I så fall er det bare Russland som må passeres i siste kampdagsrunde.

– Tro på at gjengen som er her har en sjanse til å gjøre en god prestasjon

Så hvordan skal det gå mot Østerrike, uavhengig av hva som står på spill. Har det norske mannskapet et godt nok lag til å matche østerrikerne?

Søndag så de det samme Østerrike-laget slite seg til 2-1-seier mot et Nord-Irland, der flere av spillerne tilhører klubber nedover i det engelske divisjonssystemet. Altså, ikke noe særlig bedre klubber enn dem de nye norske landlagsspillerne kommer fra. Hvordan vurderer landslagssjefen sine menn opp imot nord-irene som nesten sjokkerte i Wien søndag kveld?

– Det er vanskelig å svare på på stående fot. Det gjenstår å se. Vi har tro på at den gjengen som er her er en gjeng som faktisk har en sjanse til å gjøre en god prestasjon. Så får vi telle opp etter hvert, sier Smerud til TV 2.

Se Østerrike-Norge på TV 2 og Sumo onsdag fra 20.00!