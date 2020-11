Maria Mena har gitt seg selv et oppdrag: – Det betyr alt

– Jeg var ikke klar over at jeg skulle føle meg så modig.

Ordene tilhører Maria Mena, den folkekjære artisten som igjen har tatt steget ut i offentligheten etter å ha trengt en pause fra alt.

I nesten 20 år har hun laget musikk som har truffet mange nordmenn midt i hjerterota, og dette albumet er intet unntak.

«Her kommer en kamp. Her er nok en oppoverbakke. Så kle på deg litt mot, du bør være godt forberedt denne gangen. Bare fordi jeg fortsatt står, bare fordi jeg har overlevd, betyr det ikke at jeg ikke blir redd. Eller vil gi opp hver gang».

Teksten er fra en av sangene i Menas nye album, originalteksten er vel og merke på engelsk, men meningen er tydelig på begge språk.

– Jeg begynte å skrive låter for å få en følelse av at jeg kanskje ikke er alene i verden, og det er det jeg kjenner at låtene oppnår. Det er kanskje derfor jeg er så ærlig som jeg er, forteller Mena.

For 34-åringen har fått smake på at livet ikke alltid spiller helt på lag, men at det også kan snu til bedre tider.

– Hvis jeg klarer å komme meg over angst, depresjon, samlivsbrudd, drit og møkk, en litt vanskelig barndom, og samlivsbrudd igjen, så klarer du det også.

– Vi har vel alle vært der, har vi ikke det?

– Jeg håper det, hvis ikke er det noe ordentlig gærent med meg! Sier hun og bryter ut i latter.

GODE TIDER: Etter noen tøffe år har Maria Mena funnet kjærligheten og fått hunden Julius. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Oppdraget

Åpenheten og delingen av følelser gjennom musikken har vist seg å være viktig for flere enn henne selv.

– Jeg har erfart at om jeg snakker om det, og om jeg er åpen om disse tunge tidene, så kan det til og med redde liv, forteller Mena.

Det er blant annet innboksen hennes et tydelig tegn på:

– Hadde dere fått tilgang til min innboks på Instagram og Facebook så hadde dere sett at det er veldig verdt det. Så om det er noen skeptikere eller noen som synes at jeg prater mye om meg selv, så trumfer menneskene jeg har sånn kontakt med, som finner trøst i dette, kritikerne.

– Hva betyr det for deg at du kan ha vært med på å redde liv?

– Alt. Det betyr alt fordi jeg har også feilet noen ganger. Jeg har hatt trofaste fine mennesker som ikke har orket mer, og etter hvert blir det et slags oppdrag å holde kontakt med mennesker der ute som trenger en «link» og noen som kan synge og trøste.

Men Mena synes det likevel er viktig å påpeke at musikken også er til hjelp for henne selv.

– Jeg prøver å finne en mellomting, for jeg ønsker ikke å være hun som skriver musikk for alle andre – det begynner jo med meg selv, det begynner med at jeg trenger trøst, forteller hun.

Prøver å finne en balanse

Det er fem år siden 34-åringen sist ga ut et album og den nye plata beskriver hun som en form for «renselses prosess» etter den tøffe tiden hun nå har lagt bak seg.

– Den handler om å bli ført med på noe som er veldig galt i kjærlighetens navn og å prøve å komme seg ut av det.

– Jeg var ikke klar over at jeg skulle føle meg så modig, om jeg må si det selv. Det kunne gå alle veier. Det kunne vært sånn at folk har sitt å mene om tematikken, som er å være «den andre kvinnen», men jeg har vel egentlig bare fått positive tilbakemeldinger og skikkelig fine meldinger, forteller sangeren.

Mena var 16 år da hun fikk sitt store gjennombrudd. Siden den gang har hun lært mye om hva som hjelper i utfordrende tider.

– Det meste lar seg fikse om du tør å be om hjelp. Skulle det oppstå en krise nå, så har den verktøykassa blitt ganske stor, sier hun.

NY MUSIKK: Et album er ute og det neste albumet kommer i 2021. Foto: Senkveld

Ærligheten har bidratt til flere kritikerroste album, og det kan være en skummel fristelse.

– Jeg vet at det kommer til å bli fin musikk om jeg overlever.

– Det kan jo være at man etter hvert begynner å ta sjanser fordi man vet at det kan bli fin musikk, så jeg prøver å finne balansen så jeg ikke lever farlig fordi jeg ønsker å trigge inspirasjon, forteller 34-åringen.

Men litt hverdagsproblematikk kan hun gjerne bidra med:

– Jeg må ærlig innrømme at hvis jeg krangler med kjæresten så blir det fort musikk etterpå. Det ler vi begge av. «I dag skrev jeg to låter etter at jeg irriterte meg over at du ikke vasket gulvet i går», forteller Mena lattermildt.

Lysere tider

Mena forteller om lysere tider og kjærligheten hun fant i vår, som var helt annerledes enn det hun trodde hun ville ha – men som ble helt riktig.

– Nå virker det som at livet er ganske fint, så hva blir neste album om?

– Nei, jeg må jo slå opp da, sier hun og ler.

– Nei da, neste album er allerede ferdig. Det kommer neste år.

Tematikken i det neste albumet er ganske annerledes enn albumet hun har gitt ut nå.

– Denne gangen handler det om å være singel og bestemme seg for at mannfolk ikke er verdt det og kose seg med det. For så å få hele livet snudd på hodet mot slutten av plata, for da banket kjærligheten på døra igjen, sier hun og smiler.