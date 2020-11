Derfor spiller ikke Ødegaard mot Østerrike

Se Østerrike-Norge på TV 2 onsdag fra 20.00!

Mandag ble den nye norske landslagstroppen til Nations League-møtet med Østerrike bekreftet. Den inneholder ingen av de opprinnelige navnene i Lars Lagerbäcks tropp, som i helgen reiste hjem til sine nåværende hjemland for å sone sine karantener.

De av spillerne som har hatt korona tidligere kunne imidlertid vært med, noe som fikk mange til å håpe på at Martin Ødegaard ville være blant navnene fungerende landslagssjef Leif Gunnar Smerud lanserte mandag.

Real Madrid-spilleren har nemlig avlagt prøver med antistoffer som viser at han har vært covid-19-smittet tidligere i år.

Så var imidlertid ikke tilfelle, og Ødegaard-situasjonen ble avklart av NFFs direktør for toppfotball og landslag Lise Klaveness’ innledning til hele pressekonferansen mandag.

– Det har vært noen spekulasjoner rundt om vi skal bruke spillere som var i den opprinnelige troppen på grunn av at de har vært smittet av covid-19 før, og sånn sett ikke er karantinert, sa Klaveness.

Skadehistorikk spilte også inn

Deretter avklarte hun at Jens Petter Hauge ikke er aktuell på grunn av en såkalt «falsk positiv prøve», mens Morten Thorsbys korona-smitte er for lenge siden til å kunne gå utenfor de gjeldende karantenereglene. Begge de to var også blant spillerne en del hadde håpet på at kunne være aktuelle.

– Når det gjelder Martin Ødegaard, så er det en totalvurdering og etter enighet med oss blitt sånn at han drar tilbake til klubb på grunn av veldig frustrerende og tunge dager her. Han ventet lenge på kampavklaring, som var mentalt utfordrende for alle og også for ham, sa direktøren.

I tillegg spilte egen skadehistorikk og klubbsituasjon inn i totalvurderingen som gikk på at det beste for Ødegaard var å reise tilbake til klubben.

Klaveness understreket senere på pressekonferansen at den mentale biten rundt hvordan spillerne ble påvirket av situasjonen var en generell bemerkning.

– Det er en kjensgjerning at det har vært slitsomme runder for spillerne. Det har vi fått klart inntrykk av gjennom den kontakten vi har hatt med spillerne og trenerne. Det har vært frustrerende. Vi vet at de har hatt det tøft.

– Når det gjelder Martin, er det en totalvurdering av alle forhold som gjør at det beste for ham er å dra tilbake i klubb, og det er vi enig i.

Dette aspektet bekreftes også av Svein Graff, medieansvarlig for det norske herrelandslaget. Han var selv ikke til stede mandag, da han er del av den samme karantenebestemmelsen som alle spillerne.

– Martin og laget han er en del avventet lenge, fikk avlyst to landskamper og mistet muligheten til å trene de siste dagene. Østerrike-kampen har vært usikker, og Martin er akkurat tilbake fra skade. Derfor ville en situasjon hvor han går 4-5 dager uten trening for så å gå rett i en avgjørende landskamp ha vært fryktelig dumt og risikabelt etter kun 30 minutters kampbelastning siden forrige landslagssamling. I tillegg sliter Real Madrid med med mange skader, og ønsket ham raskt tilbake. Derfor reiste Martin til Madrid i går formiddag, skriver Graff i en SMS til TV 2 mandag ettermiddag.

Spurte ikke spillere fra Eliteserien

NFF sa på pressekonferansen også at de ikke vurderte å hente inn spillere fra Eliteserien eller gikk i dialog med noen av klubbene i Norge for å frigjøre enkeltspilelre.. Dersom man hadde gjort det, måtte de aktuelle spillerne vært i karantene på vei inn igjen til landet.

– Litt av utgangspunktet i det oppdraget jeg ble gitt var at vi ikke ønsket å bruke spillere som utfordrer den norske, hjemlige toppfotballprotokollen. Derfor var det ikke naturlig å gjøre det. Det var utgangspunktet for å begynne den jobben, sa fungerende landslagssjef Leif Gunnar Smerud til TV 2.

Den eneste spilleren som er med fra hjemlig serie er Veton Berisha, som slipper karantenereglene som et resultat av covid-19-smitte tidligere denne sesongen.

