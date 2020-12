Porsche Taycan er en kjempesuksess for det legendariske bilmerket i Norge. For ikke lenge siden ble bil nummer 1.000 registrert her hjemme. Det betyr soleklar salgsrekord i 2020. Men også ute i den store vide verden vekker den elektriske sportsbilen stor oppsikt.

Dermed begynner ryktene å surre og gå. Mer enn en gang har vi hørt påstander om at den ikoniske sportsbilmodellen 911, som kom helt tilbake i 1963, også kan komme som elbil. Noe som har fått mang en ihuga entusiast til å sette morgenkaffen i vrangstrupen.

Men nå kan vi berolige. Det blir nemlig ikke noe av. I alle fall ikke i overskuelig framtid.

Kan komme som hybrid

– 911 er et bilkonsept som har blitt konstruert og utviklet nettopp med tanke på forbrenningsmotor. Det er ikke lett å kombinere en slik konstruksjon med en elektrisk drivlinje. Vi har tro på at elbiler bør bygges på egne plattformer nettopp til det formålet. Det sier Oliver Blume, som er adm. direktør i Porsche, til bransje-nettstedet Automotive News.

– Vår ikoniske 911-modell vil ha forbrenningsmotor i lang tid framover, legger han til.

Det at 911 ikke blir helelektrisk, betyr dog ikke at den kommer uten noen for form elektrifisering. Altså i en eller annen hybrid-form.

Cayenne og Panamera er to andre populære modeller som allerede tilbys som ladbare hybrider.

– I framtiden vil vi nok få se en hybridversjon av 911 også. Det vil fortsatt være en modell med høye ytelser hvor vi for eksempel bruker et 400 volt-system til en elmotor, forteller Blume videre.

– Det er per i dag den ideen vi har om videreutviklingen av bilikonet, legger Blume til.

En elbil til topps – for første gang

Halvparten elektrifisert

Porsche har forpliktet seg til å investere 15 milliarder euro i elektrisk mobilitet, bærekraftig produksjon og digitalisering i løpet av de neste fem årene.

Merket ser nå etter partnere til å utvikle et syntetisk "e-drivstoff" ved hjelp av 100 prosent fornybare energikilder. Selvfølgelig for å overholde stadig strengere utslippskrav. Krav som til slutt kanskje vil forby forbrenningsmotorer. Selv om Blume ikke har særlig tro på det siste.

Han har tro på at kombinasjonen av elbiler og et nytt "e-drivstoff" er det som skal til for å redusere utslippene.

Innen 2025 skal halvparten av alle solgte Porscher være elektrifisert - enten fullelektrisk eller med ulike hybrid-systemer.

Sannsynligvis vil trofaste 911-eiere og kjøpere fortsatt beholde både karakteren og lyden som boksersekser som går på bensin gir.

