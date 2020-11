Vaksine er 94,5 prosent effektiv mot alvorlig sykdom

En tredje vaksine er nå klar for å bli vurdert av Det europeiske smittevernbyrået. Tidlige undersøkelser viser at den er svært effektiv.

Vaksinen har fått navnet «mRNA-1273» og utvikles av Moderna Biotech Spain. Det er selskapet selv som i en pressemelding skriver at vaksinen er klar til å bli vurdert av Det europeiske legemiddelkontoret EMA.



Beslutning om at vaksinen skal tas opp til såkalt «rolling review» er basert på foreløpige resultater fra ikke-kliniske studier og tidlige kliniske studier hos voksne som antyder at vaksinen utløser produksjonen av antistoffer og T-celler som er rettet mot viruset.

Selskapet bak vaksinen sier at tidlige undersøkelser at vaksinen er 94,5 prosent effektiv mot alvorlig sykdom.

– Dette burde gi oss alle håp over at en vaksine vil være i stand til å stoppe denne pandemien og forhåpentligvis gi oss livene våre tilbake, sier president i Moderna Dr. Stephen Hodge til nyhetsbyrået AP.

EFFEKTIV: Selskapet selv sier at vaksinen er 94,5 prosent effektiv. Foto: Hans Pennink

Hodge understreker at Moderna alene ikke er i stand til å løse dette problemet, og at de er avhengige av flere vaksiner.

Også Pfizer og BioNTechs vaksine og Oxford og AstraZenecas vaksine er under løpende vurdering for godkjenning i EU.

– Veldig positivt

Overlege ved Statens legemiddelverk Sigurd Hortemo sier til TV 2 at vaksinen fra Moderna ligner veldig på vaksinene fra Pfizer og BioNTech.

– Det er veldig bra dersom vi får flere vaksiner å velge mellom. Vaksiner kan ha litt ulike egenskaper, og derfor er vi positive til at flere vaksiner nå vurderes av EU, sier Hortemo.

Overlegen sier videre at effektive vaksiner er en viktig faktor for å bringe oss tilbake i retningen av et normalt liv.

– Men det kommer også an på hvilken type beskyttelse vaksinen gir. Det er en forutsetning for godkjenning at vaksinen beskytter mot covid-19 sykdom, men det er også viktig å avklare om vaksinene hindrer at smitten sprer seg, sier Hortemo.

– Løser ikke alle problemer

Vaksiner som hindrer alvorlig sykdom vil være spesielt nyttige for risikogrupper, mens vaksiner som hindrer at smitte sprer seg kan være mer aktuelle for andre grupper, sier overlegen.

– Det er ikke sånn at vaksinen løser alle problemer. Men det vil bidra veldig hvis vi får effektive vaksiner, sier han.

Ifølge selskapet har EMT begynt å evaluere data om vaksinen, som kommer fra laboratoriestudier. I tillegg pågår det fortsatt store kliniske studier som involverer flere tusen mennesker. Disse resultatene vil gi informasjon om hvor effektiv vaksinen er for å beskytte mennesker mot koronaviruset.

Børshopp

Hovedindeksen på Oslo Børs hadde allerede steget med rundt 0,8 prosent i løpet av mandagen. Etter at de to vaksinenyhetene kom kort tid etter hverandre, styrket børsen seg ytterligere med 1 prosent, og ligger i 13.35-tiden på over 907 poeng.

Også oljeprisen styrker seg med rundt 1,6 prosent etter mandagens vaksinenyheter, og ligger i 13.35-tiden på rundt 44,30 dollar fatet.

Dersom hovedindeksen stenger på over 900 poeng mandag, vil det i så fall være første gang siden 21. februar i år. Indeksen var på sitt laveste i år 23. mars med 635,93 poeng. Siden da har hovedindeksen steget med over 40 prosent.

Oljeselskapene Equinor og Aker BP er blant selskapene som går opp etter vaksinenyhetene.

Også ute i Europa er det kraftig oppgang på de viktigste børsene. CAC 40 i Paris har foreløpig en oppgang på 2,5 prosent, fulgt av FSE 100 i London med en oppgang på 1,8 prosent og DAX 30 i Frankfurt med en oppgang på 1,4 prosent.

Saken oppdateres.