Slik kan smitten drives tilbake de neste ukene

Ved midnatt natt til mandag registrert 28.963 koronasmittede personer i Norge. Det er en økning på 532 meldte tilfeller siste døgn.

I tillegg er det 14 flere smittede enn dagen før og 42 flere enn natt til mandag for en uke siden, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). De siste sju dagene er det registrert til sammen 3641 nye smittetilfeller i Norge.

– Jeg vil si at det er store forskjeller i Norge nå. Vi ser at det tilsynelatende har gått litt ned i Oslo, og så ser vi at det er noen store utbrudd i Drammen, Lyngdal og andre steder, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Samtidig har han en hyggelig beskjed når det gjelder de nasjonale smittetallene.

– Den nasjonale trenden nå er at det ikke stiger like raskt som det gjorde. Det ser ut til å være en utflating nå – riktig nok på et høyt nivå, men det er en utflating. Det som blir spennende nå utover denne uken, er om vi kan klare å få smittetrenden nedover, sier han.

Det vil med andre ord si at vi må klare å få reproduksjonstallet, det såkalte R-tallet, til å gå under én.

– Det er det som blir spennende nå. klarer vi det og klarer å holde ut med de tiltakene vi har, så kan smitten drives tilbake i Norge nå de neste ukene fremover, sier Nakstad.

R-tallet må ned

Regjeringen har iverksatt flere tiltak på nasjonalt plan, og noen regioner har innført ytterligere restriksjoner i tillegg til de nasjonale.

Om disse vil lettes på dersom smittetallet går ned, er ikke selvsagt.

– Det er det som har skjedd i mange land, at hvis man slipper opp for tidlig, så spretter det opp igjen, og så har man egentlig ikke vunnet noen ting, sier Nakstad.

Må presse smitten ned

Dermed er man avhengig av å klare å presse smitten ikke bare litt, men mye ned, til det Nakstad kaller «et vesentlig lavere nivå». Og det er mulig, ifølge den assisterende helsedirektøren, å gjøre dette samtidig som man etter hvert letter på tiltak.

– Det er mulig å gjøre hvis man samtidig letter på tiltak som man ser at ikke treffer målet. Men det er veldig viktig at de tiltakene som virkelig gir god effekt fortsetter lenge nok, slik at man får smittetallet ordentlig ned, og at man samtidig stopper importsmitten fra utlandet, sier han og fortsetter:

– Gjør man begge de tingene samtidig, sånn som nå, har man gode muligheter til å få et veldig lavt smittenivå. Det har vist seg tidligere at man da kan leve godt uten spesielt mange tiltak i ganske mange uker eller måneder. Det er hvert fall mulig i teorien, men det er vanskelig, det gjør seg ikke selv.

127 innlagt

Søndag var 127 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge, som var en økning på ti pasienter fra dagen før.

Rundt 1,9 millioner personer er til nå testet for koronavirus her i landet.

Til sammen er 295 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, ifølge foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19 er ikke alltid mulig å slå fast. Vel halvparten, 53 prosent, av de døde er menn, og folk i 80-årene utgjør den største gruppen.