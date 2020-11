Vant TV 2-kvalifisering - klare for stor europeisk turnering

I helgen ble TV 2s kvalifisering til DreamHack Open November spilt, og det ble en kamp mellom topplagene i Telialigaen Counter Strike. Etter at alle lagene var eliminert, og en finale var klar, var det Apeks og 777 som stod igjen.

I finalen var det egentlig aldri noen tvil om hvem som skulle vinne, og Apeks tok en relativt grei seier.

Disse spiller for Apeks Counter Strike: 🇳🇴Sander «Grus» Nordeide Iversen

🇳🇴Martin «Nasty» Garvik

🇳🇴Ole «Marcelious» Langan

🇸🇪Dennis «dennis» Edman

🇳🇴Joakim «Jkaem» Myrbostad 🇳🇴Pål «Polly» Kammen (trener)

Dermed skal Apeks møte de andre europeiske lagene, blant annet russiske Gambit og finske KOVA allerede 26. til 29. november. Joakim «Jkaem» Myrbostad, Apeks nyeste signering og store stjerne, var veldig fornøyd med at laget kvalifiserte seg.

– Det betyr en god del at vi klarte å vinne kvalifiseringen, av flere grunner. En av de viktigeste grunnene er at vi får spilt en større internasjonal turnering og at vi får med oss god erfaring fra det. En annen ting som jeg er veldig fornøyd med, og som betyr litt for min del, er at vi vant ganske lett. Vi sendte et klart signal til de andre lagene i Norge om hvem som er best, sier han.



Nå har laget et par uker på å forberede seg til storturneringen. Den tiden vil laget bruke godt, i følge Myrbostad.

Myrbostads erfaring fra internasjonale turneringer kommer nok godt med i Dreamhack Open. Foto: Starladder.

– Vi er fortsatt i en tidlig fase med laget, så det blir masse trening fremover med å få til alle kartene så bra som overhodet mulig før turneringen. Det som det må jobbes ekstra med er at vi alle er på samme bølgelengde som man sier, og har samme plan og mål med treningen vår, forteller Myrbostad.

Superstjernen legger ikke skjul på at de har mål om å gå hele veien.

– Målet er uten tvil å komme seg til sluttspillet, og kommer man seg dit, så kan man like så greit gå for gull, avslutter Myrbostad.