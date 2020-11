Nei til håndballjentene – klubbene får ja

På mandag fikk de som har jobbet med å organisere et håndball-EM i Trondheim den nedslående beskjeden. På grunn av de strenge smittevernreglene var det ikke mulig å gjennomføre et mesterskap på norsk jord. Nå jobbes det i stedet for at mesterskapet skal spilles i sin helhet i Danmark.

Men mens håndballjentene får nei, åpner nå norske myndigheter opp for Europa-spill for norske klubblag.

Det betyr at klubber blant annet fra Russland, Tyskland og Ungarn gjester Norge i løpet av de neste tre ukene.

Derfor går ikke EM

Forskriftsendringen gjør også at herrelandslaget får spille sine to kvalikkamper mot Hviterussland i januar.

– Vi er kjempeglad for endringen knyttet til enkeltkamper og at klubbene får lov til å fortsette det europeiske spillet. Den gjelder til og med 15. januar. Det inkluderer da også Hviterussland hjemme og borte, sier Generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud.

– Men hvorfor får man unntak for å spille klubbkamper, mens EM ikke lar seg gjennomføre på norsk jord?

– Det er to helt forskjellige ting. Prinsipielt er dette også land fra rødt land, men man spiller en kamp og så er det ut igjen. EM foregår over 20 dager. Dette er i tråd med praksisen fotballen har hatt. Tolkning lettere i enkeltkamper.

– Vi takker for alt man kan få. Vi er egentlig veldig fornøyd med hvordan myndighetene har håndtert denne situasjonen, avslutter Langerud.

Nye endringer

Helse- og omsorgsdepartementet gjorde i dag endringer i Covid-19-forskriften som omhandler unntak fra innreisekarantene ved testing i forbindelse med internasjonale idrettskonkurranser. Utøvere og støtteapparat er nå unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden når de har testet negativt for covid-19 etter ankomsten til Norge.

Endringene omfatter enkeltstående kamper på seniornivå i internasjonale klubbturneringer i regi av det europeiske håndballforbundet og enkeltstående klubbkamper på seniornivå.

Vipers skal ta i mot russiske, Rostov-Don i Aquarama førstkommende lørdag, men har veldig dårlig tid på seg for å få arrangert denne kampen.

– Det er gledelig og det var veldig overraskende. All honnør til forbundet for den jobben de har gjort. Her har det vært jobbet bra for å få til det, sier daglig leder i Vipers, Terje Marcussen.

Likevel utfordrende

Men det er ikke sikkert de klarer å få spilt kampen med så kort tidsfrist. Rostov-Don skal spille kamp i Bucuresti på torsdag og er avhengig av å komme seg til Norge seinest fredag for å bli klare i henhold til smittevernsprotokollen.

– Per nå ser det ikke veldig lyst ut. De må komme til Norge tidligst fredag og kommer de for seint så kan den ikke spilles. De må testes og klareres før lørdagen.

Det er heller ikke lett å utsette kampen til seinere i år da det trolig spilles et EM i Danmark. Da samles de norske jentene allerede mandag i Danmark.

Elverum møter HC Meshkov Brest i Hviterussland 3.desember og tar i mot tyske Flensburg-Handewitt hjemme på Elverum 10.desember.

– Det er virkelig gode nyheter, men det er også viktig at vi følger retningslinjene som kommer nå. Det blir en del ekstraarbeid rundt arrangementene og følger vi ikke de nye retningslinjene så får vi ikke unntak videre etter 15.januar. Da blir det bare som å tisse i buksa for å holde varmen, sier daglig leder i Elverum, Mads Fredriksen.

Den nye protokollen og de nye retningslinjene betyr blant annet at arrangøren må sørge for å teste alle frivillige og lokalt ansatte i tillegg til spillere og støtteapparat.

– Det er ganske mange som må testes og det blir krevende, men jeg tror vi hadde gjort hva som helst for å spille europakamper nå. Det er viktig for norsk håndball at vi deltar ute i Europa.

– Synd at så mange kamper har vært utsatt

Elverum er glad for unntaket fra innreisebestemmelsen, men mener norske myndigheter har vært for strenge.

– Smittesituasjonen er verre mange steder ute i Europa, men der holdes hjulene i gang. Østerrike er i lockdown, men arrangerer allikevel landskamp i fotball. Idretten er kanskje viktigere der.

– Har norske myndigheter vært for strenge med norske idrettsklubber?

– Ja, det synes jeg. Jeg tror det har blitt feil fremstilt. I Idrettsklubber som ikke tar hensyn, men ser de protokollene vi må følge, er det større risiko for å smittes i andre sammenhenger enn innenfor de strenge rammene til idretten.

Flere av de norske klubbene har flere kamper å ta igjen. Vipers på sin side har spilt bare fire av åtte Champions league-kamper mens de andre lagene har spilt sju.

– Jeg synes det er synd det har vært utsatt så mange klubbkamper. Vi kan ikke gardere oss 100% mot smitte, men protokollene er så gode at smittehensynene er tatt.

Storhamar tar i mot Alba Fehervar FC til dobbeltkamp i Boligpartner Arena 21. og 22.november. Drammen skal spille Europacup mellom 12-19.desember.