Kjendisfamilie rammet av mystisk dødsfall – igjen

De styrtrike familiemedlemmene i Guinness-familien dør som fluer. Nå offentliggjør familien at også 19 år gamle Honor Uloth har omkommet.

I Storbritannia blir det sagt at det hviler en mørk forbannelse over Guinness-dynastiet.

Helt siden det verdensberømte Guinness-bryggeriet ble opprettet på 1700-tallet, har flere titalls arvinger omkommet på mystisk vis.

LEVER VIDERE: Uloths etterlatte sier at 19-åringen ønsket å være organdonor. Foto: Handout

Nå har nok en Guinness-arving gått bort, skriver Daily Mail.

«Vi har mistet en datter og en søster som har gikk oss utallige lyse og glade minner i våre liv,» skriver Guinness-familien i en pressemelding.

Funnet i svømmebasseng

Honor Uloth (19) ble funnet livløs av lillebroren sin i svømmebassenget i Guinness-familiens palass i Sussex.

Seks dager senere døde hun på sykehuset.

Ulykken skjedde i august, men er først blitt offentliggjort nå.

People har fått tilgang til obduksjonsrapporten, hvor det står at Honor den aktuelle kvelden hadde sittet i boblebadet sammen med noen venner, og at hun rundt klokken 23 gikk til svømmebassenget.

Kort tid etter ble hun funnet bevisstløs på bunnen av bassenget med brukket skulder og hodeskader.

«Selv om bassenget var opplyst, ser det ut som om Honor enten har hoppet eller sklidd ned i bassenget, og ved å gjøre dette slo hun hodet og ble bevisstløs. Det er ikke kjent hva hun slo hodet i,» står det.



Suksess og sorg

Det var tidlig på 1700-tallet at Arthur Guinness startet bryggeriet St. James's Gate Brewery i Dublin, og på kort tid ble Irlands rikeste mann.

Suksess og sorg gikk hånd i hånd, da han på få år mistet hele 10 av sine 21 barn under mystiske omstendigheter.

Flere av hans barnebarn ble alkoholiserte og døde av alkoholforgiftning, mens andre døde i fattigdom eller på psykiatriske institusjoner.

I 1944 ble Guinness-arving og statsråd Walter Guinness drept av terrorister i Kairo, mens hans 21 år gamle nevø Tara Browne i 1966 døde i en bilulykke.

POPULÆRT: Storbritannias prins William og hertuginne Kate med hver sin Guinness under St. Patrick's Day-paraden i Hounslow i Vest-Londin 17. mars 2019. Foto: Gareth Fuller/AFP

I 1978 døde Peter Guinness også i en trafikkulykke da han var bare fire år gammel, og samme år omkom tre av hans andre familiemedlemmer.

Først ramlet Lady Henrietta Guinness ned fra en akvedukt i Italia, mens Alfred Guinness' barnebarn Natalya Citkowitz døde av alkoholforgiftning.

Dennys Guinness ble funnet død i sitt eget hjem.

I 1988 døde John Guinness da han ramlet ned 150 meter under en tur til Wales' høyeste fjell, Snowdon. Dette skjedde kun to år etter at kona hans, Jennifer, ble kidnappet i sitt eget hjem og holdt fanget i åtte dager.

I 1986 døde Olivia Channon av en overdose etter en fest på Universitetet i Oxford, hvor hun studerte.

INNGANG: Porten til det verdensberømte Guinness-bryggeriet i Dublin. Foto: John Cogill/AP

Lever videre

I pressemeldingen skriver Honor Uloths foreldre, Rupert Uloth og Lady Louisa Jane Guinness, at 19-åringen lever videre.

«Hun har alltid sagt at hvis det skulle skje noe med henne, ønsket hun at organene hennes skulle doneres. Legene har fortalt oss at det ser ut som om hun har reddet fire menneskers liv, og hjulpet ytterligere ti personer,» skriver de.