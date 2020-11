Tiger King-stjerne arrestert

GOD KVELD NORGE (TV 2): Dillon Passage (25) er arrestert og siktet for kjøring i beruset tilstand i Texas.

Sent lørdag kveld skal Passage ha lagt ut en video av seg selv på Instagram, der han ser ut til å være på fest.

Da han søndag morgen ble stoppet av politiet, viste promilletesten hans at han hadde drukket.

Klokken 06.35 lokal tid ble Passage innlosjert på «Travis County Jail». I tillegg til å være siktet for fyllekjøring, er han siktet for å ha motsatt seg politiets orde om ransakelse og arrest.

– Elsker han

Dillons ektemann, Joseph Maldonado-Passage (57) - bedre kjent som Joe Exotic, sier til TMZ at han har prøvd sitt beste for å få mannen til å slutte å drikke, og at han elsker han.

Joe Exotic sitter selv i fengsel og soner en dom på 22 år for å ha leid inn noen til å ta livet av Carole Baskin (59), noe han selv nekter for.

De to sørstatsmennene ble gift 11. desember 2017. Ekteskapet ble inngått bare to uker etter Exotics tidligere ektemann, Travis Maldonado, skal ha skutt seg selv ved et uhell med døden som følge.

Depresjon og dopavhengighet

Passage har selv sagt at han hadde problemer med depresjon og dopavhengighet da han møtte Joe Exotic under innspillingen av Netflix-suksessen Tiger King.

I et intervju med People har han fortalt at han ikke har mulighet til å ha daglig kontakt med ektemannen fordi han er bak lås og slå.

– Det har blitt det normale nå. Det er rart å si, men jeg har på en måte blitt vant til situasjonen vår, sier han til magasinet.

I det samme intervjuet forteller han at de er optimistiske, og at de med god advokathjelp håper at Joe Exotic vil slippe ut av fengsel.