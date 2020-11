Slik forklarer hun det omstridte innlegget

TV 2-programleder Linn Wiik har vært i hardt vær etter at hun skrev at «vi alle lever i et diktatur». Nå svarer hun på kritikken.

Søndag ettermiddag publiserte TV2.no et innlegg skrevet av «Presseklubben»- programleder Linn Wiik.

I teksten, som først fikk tittelen «Vi lever i et diktatur», men som senere ble endret til «Vi er dritt lei», skriver Wiik hvordan Norge har gått fra å være verdens beste land å bo i, til at vi nå er innbyggere i et «diktatur».

Hun skriver også at Erna Solberg er den mest kjente diktatoren i nyere norsk historie. Disse utsagnene har fått mange til å reagere.

Mandag morgen gjestet Wiik God Morgen Norge, hvor hun forklarte at teksten var ment som humoristisk skråblikk.

– Jeg er veldig åpen for å ta et skrivekurs i skråblikk, for her var det tydelig at alle ikke forstod at dette var skrevet som nettopp det. Og det tar jeg fullstendig på min kappe, sier Wiik.

Du kan lese hele innlegget til Wiik her.

Pressens jobb

Hun sier bakgrunnen for innlegget blant annet handler om hva som er pressens viktige jobb.

– Vi lever jo nå i et samfunn hvor myndighetene i detalj forteller oss hvordan vi skal leve livene våre, og hvor vi har ganske lite frihet. Også til å stille kritiske spørsmål. Og spørsmål om hvordan tiltakene veies opp mot konsekvensene av dem mener jeg det er vår jobb som journalister å stille.

Wiik utdyper at hun opplever at både journalister, overleger og jurister har møtt motstand når man har stilt spørsmål ved vurderingene av enkelte av smitteverntiltakene som er innført.

– Fredrik Solvang fikk jo beskjed av helseministeren om å «ikke skape usikkerhet», for eksempel. Og bare så det er helt klart: Jeg er ikke imot tiltakene, jeg følger de helt slavisk selv. Vi må og bør følge alle koronatiltakene som myndighetene kommer med. Men vi må ikke glemme at det samtidig er dyptgripende tiltak som begrenser vår personlige frihet. Og hvis man ikke tør å kalle det for nettopp begrensning av personlig frihet, og snakker høyt om det, så er også veien til å glemme å de svakeste - de som sitter alene, de som er nervøse og de som er psykisk syke - alt for kort.

Massiv reaksjon

Etter at teksten ble publisert har reaksjonene vært massive. Programlederen har fått hundrevis av tilbakemeldinger.

– Og jeg kan vel si at reaksjonene har vært i alle sjangre. Dessverre er jeg ikke bedre på skråblikk-sjangeren enn at en del har misforstått litt, også tror jeg noen misforstår med vilje. Men veldig mange synes også det var godt at noen åpnet denne debatten litt, sier hun.

– Poenget mitt var jo at nå lever vi i et samfunn hvor myndighetene styrer på millimeteren hvordan vi skal leve livene våre og vi har begrenset frihet. Og jeg opplever at det ikke er helt greit å stille spørsmålstegn ved det, sier hun til God morgen Norge.

Programlederen sier hun er bekymret for hvordan folk nå må leve livene sine.

– Men jeg er litt bekymret for hva hele den eremitten vi lever i gjør med oss.

Hun viser til at mange av smitteverntiltakene rammer folk i stor grad.

– Nå er det mange eldre som lever sine siste måneder i ensomhet, vi har unge som ringer ned hjelpetelefoner, og som ikke engang kan løpe ut vonde følelser på tredemølla fordi treningssentrene er stengt, og vi har barn som vi lærer opp til at avstand til andre er sånn man overlever, sier Wiik.

– Ingen fasit

Wiik føler vi skaper sår i samfunnet, som vi ikke helt hvordan vi skal få til å gro igjen. Og det er nettopp dette som bekymrer henne.

– Og når det ikke er helt greit å stille spørsmål ved noe av det, begynte jeg å tenke litt på at det er noe der som kanskje gjør at noe kan minne litt om hvordan det er å leve i et diktatur, og da er det en skummel vei å gå hvis man ikke engang kan diskutere disse tingene, sier hun og utdyper:

– For vi har ingen fasit nå. Og det er også myndighetene veldig ærlige på, vi er ikke om det er for mye eller om det er nok, og da er det fint å kunne snakke om det. Hvis man får et ytringsklima hvor alle skal nikke anerkjennende til alt som kommer fra myndighetene, uten å tulle eller stille spørsmålstegn ved noe, tror jeg ikke vi er tjent med det. Sånn apropos diktaturer liksom.

Må skape det rommet

TV 2s nyhetsredaktør, Karianne Solbrække, påpeker også at det er pressens jobb å stille kritiske spørsmål.

– Linn Wiiks budskap i teksten, er at hun er bekymret for hvilke konsekvenser koronatiltakene har på samfunnet vårt. Og det er jobben til en journalist å stille kritiske spørsmål rundt dette. På samme måte som det er medias rolle å skape et rom der slike diskusjoner kan skje, sier Solbrække.

Hun forklarer hvorfor det ble gjort endringer i den opprinnelige teksten, etter at den ble publisert.

– Det er TV 2 sitt ansvar at budskapet fremstår tydelig og klart. Her ble det utydelig hva som var alvor og hva som var skråblikk og satiré. Derfor endret vi og tilføyet noen setninger i etterkant av at teksten var publisert, sier Solbrække.