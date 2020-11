Fortsatt ikke i mål om krisepakken – men Listhaug tror på enighet i løpet av dagen

Fra begge leire antydes det nå at partiene blir enige om krisepakken i løpet av dagen.

Etter det TV 2 forstår er nå rammen på den totale krisepakken over 20 milliarder kroner slik det ser ut nå. Det bekrefter kilder i forhandlingrommet.

Også NTB skriver at pakken nå har rundet 20 milliarder kroner.

Regjeringen la sist tirsdag fram en egen krisepakke på totalt 17,7 milliarder for å hjelpe norske bedrifter og kommuner gjennom den siste bølgen av koronasmitte. Det er denne partiene nå sitter å forhandler om. Regjeringen er avhengig av Frp for å få flertall for pakken.

Tro på enighet

Partiene har hatt tre korte møter mandag, siste møte startet 13.30 varte rundt en halvtime. Det var fortsatt en tilsynelatende optimistisk Sylvi Listhaug (Frp) som kom ut og møtte pressen.

– Nå er vi i innspurten, sier Listhaug.

Hun beregner sannsynligheten for at de blir enige i dag som ganske stor.

– Jeg håper at vi skal lande dette nå. Det er alltid litt i innspurten som skal på plass, og vi vil ikke gi oss før vi er fornøyd, sier Listhaug.

Det er hun som forhandler om krisepakken på vegne av Frp.

Kommer det en enighet i løpet av ettermiddagen blir det naturlig å forankre resultatet i Frps stortingsgruppe, mener Listhaug.

– Er det innretningen på pakken eller rammen dere diskuterer mest nå?

– Vi vil både få mer penger på bordet, og endre noe på innretningen, sier Listhaug.

Både kompensasjonsordningen til næringslivet og flere grep for å redde luftfarten har vært krevende punkt i forhandlingene. Tidligere mandag viste Listhaug til fjerning av flyavgifter som viktig for å bedre situasjonen for luftfarten.

Tidligere mandag var også lederen av Finanskomiteen Mudassar Kapur (H) forsiktig optimist. Det var også KrFs forhandler Tore Storhaug, men ville ikke spekulere i når en enighet kunne komme.

Han mente regjeringen allerede har levert grep for å bedre situasjonen til luftfarten.

Dragkamp om luftfarten

– Blant annet har vi lagt opp til økte rutekjøp, sier Storhaug til TV 2.

Mandag er det også møte mellom regjeringen for å diskutere hvordan de kan redde norske flyselskap. Norwegian er blant selskapene som ikke har utelukket konkurs da de fikk nei til ekstrastøtte fra staten.

– Tror du det er noe dere kan bli enige om i dette forhandlingsrommet som kan redde Norwegian?

– Det tenker jeg blir litt rart å spekulere i. Vi presenterer en enighet når vi har den, sier Storhaug.

Ifølge Dagbladets opplysninger er det kun aktuelt med kutt i flypassasjeravgiften og økte rutekjøp, slik krisepakken ser ut nå.

Vil endre kompensajonsordningen

Forhandlingene om pakken har tatt det meste av tiden den siste uken. Det betyr at samtalene om neste års statsbudsjett knapt er kommet skikkelig i gang.

– De står bom stille, sier Listhaug.

Nivået på kompensasjonen til bedrifter som har fått stor omsetningssvikt, er blant spørsmålene som må landes. Frp har sagt at regjeringens forslag på 60 prosent kompensasjon i september og oktober og 70 prosent i november og desember, er for lavt.

– Det har vi merket oss at både vår forhandlingspartner og mange i næringslivet har sagt, sier Storhaug til TV 2.

– Vil dere lytte til det aktører i næringslivet nå ber om?

– Vi er i løpende kontakt med mange aktører i næringslivet i den tiden vi er inne i nå, sier Storhaug.

Hadde håp om enighet i helgen

Samtidig har Frp krevd at taket på 50 millioner per bedrift må heves, blant annet av hensyn til bedrifter som er organisert som konserner.

Etter planen skulle regjeringspartiene og Frp lande krisepakkeforhandlingene i Stortinget denne helgen, men det lyktes ikke.

Frp har vært misfornøyd med regjeringens fremdrift og har anklaget dem for å gå baklengs. Etter det TV 2 erfarer skal uenigheten handle om blant annet kompensasjonsordningen, løsning for luftfarten og publikumsarrangementer. Etter det TV 2 forstår kom det ny informasjon fra regjeringspartiene på bordet søndag kveld, som har bedret stemningen noe.