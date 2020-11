Søndag fikk landslaget lov til å reise hjem til diverse steder i utlandet med rutefly, til tross for at de er i karantene etter å ha hatt nærkontakt med koronasmittede Omar Elabdellaoui.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til TV 2 at man skal være i karantene etter å ha hatt nærkontakt med en smittet person.

– Vanligvis har man det der man bor, og noen ganger har man det på et hotell hvis det ikke finnes andre muligheter, sier han.

Samtidig sier han at det noen ganger har vært praksis at personer som er bosatt i utlandet og som ikke har symptomer, men skal i karantene, har fått lov til å reise ut av landet og direkte hjem – så lenge smittevernregler er blitt fulgt.

– Dette er vurderinger som kommunelegene har gjort etter Covid-19-forskriften, og godkjent, og det er det jeg kjenner til i denne saken, sier han, og legger til:

– Det er ikke sånn at man må reise hjem til en adresse i utlandet, man kan ha karantenen på et hotell i Norge også. Det er på en måte de to mulighetene man har hvis bostedet er i utlandet.

Smittekarantene

Koronasituasjonen førte til at landslaget ikke fikk lov til å forlate landet lørdag for å spille landskamp mot Romania.

Dette har skapt stor misnøye hos mange, mens andre har pekt på hvilken signaleffekt det vil ha dersom landslagsspillerne bryter karantenen.

Nakstad understreker at landslagsspillerne er i smittekarantene, som er strengere enn innreisekarantene – karantenene man havner i automatisk når man kommer til Norge fra utlandet.

– Det er litt strengere, for da har du beviselig vært i nærheten av en syk person, og da er det viktig at man ikke har kontakt med andre mennesker i ti dager og begrenser det mest mulig, sier han.

Allikevel har landslagsspillerne fått lov til å reise hjem til sine respektive bosteder med rutefly.

– Da er dette en unntaksbestemmelse som krever en vurdering av kommunen. Det har skjedd i dette tilfellet og man har så vidt jeg vet også gått inn på den enkelte spiller og kartlagt om det er symptomer eller ikke, for å gjøre dette på en så forsiktig måte som mulig.

Skal spille onsdag

Lørdag formiddag skulle fotballguttene etter planen reise til Romania for å spille Nations League-kamp søndag. Reisen ble så utsatt etter at Helsedirektoratet satte foten ned.

Søndag kveld bekreftet Norges Fotballforbund (NFF) at fotballandslaget skal spille Nations League-kampen i Wien på onsdag med en ny tropp på plass.

U21-sjef Leif Gunnar Smerud skal lede laget.