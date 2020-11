Kvinner levde i voldshelvete: Fikk ikke spise før han spiste

En mann i 30-årene er tiltalt for å ha voldtatt og for å ha utsatt kvinner for brutal vold over lang tid. – Han nekter straffskyld og kjenner seg seg ikke igjen i fremstillingen, sier forsvareren.

Fredag 3. april i år: På et hotell i Oslo slår han kvinnen flere ganger i ansiktet. Han lugger og dunker hodet hennes mot veggen.

Mannen strammer deretter et belte rundt halsen hennes, holder et varmt strykejern i hånda og truer med å slå dersom hun ikke gjør som han sier.

Kvinnen gråter mens han voldtar henne, ifølge tiltalen som er tatt ut av Oslo statsadvokatembeter.

Etterpå klarte kvinnen å varsle politiet, som pågrep mannen.

Hendelsene på hotellrommet er bare én av flere forhold han nå anklages for.

Statsadvokaten åpner for at mannen i 30-årene skal dømmes til forvaring dersom Oslo tingrett finner ham skyldig.

I tillegg til voldtekten på hotellrommet, er mannen tiltalt for å ha voldtatt og utsatt en tidligere samboer for grov vold og frihetsberøvelse, samt for å ha vært voldelig mot en annen tidligere samboer.

– Med tanke på at bevisfremleggelsen skal skje for retten i mars, ønsker jeg ikke å gi noen nærmere vurdering av påtalemyndighetens syn på bevisene eller faktum i saken nå, sier statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten til TV 2.

AKTOR: Statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten. Foto: Berit Roald / NTB

Fikk ikke spise

Verst gikk det utover den ene av tiltaltes tidligere samboere, ifølge politiet.

Fra oktober i 2016 til juli i 2018 ble hun voldtatt flere ganger etter at han truet med å drepe eller å være voldelig mot henne, ifølge tiltalen.

«Jeg eier deg», «du er min eiendom» og «hvis du ikke vil være sammen med meg, så dør enten du eller jeg», er blant uttalelsene mannen skal ha kommet med.

Voldsepisodene skal blant annet ha handlet om slag, dytting, kveling, lugging og at han tråkket på magen hennes mens hun var gravid.

Ifølge tiltalen ødela han tingene hennes, og tok kontroll over kvinnens økonomi.

«I perioden fra april/mai 2018 og frem til juli 2018 holdt han henne innesperret i en leilighet. Hun fikk ikke forlate leiligheten, fikk ikke spise før han spiste, og fikk ikke bestemme hvilke klær hun skulle ha på seg. Hun fikk ikke lov til å snakke uten at han tillot dette og måtte være på rommet da de fikk besøk. Hun fikk ikke sove før han sov og måtte dusje sammen med han. Hun var gravid, men han nektet henne å oppsøke lege og møte opp til svangerskapskontroll», ifølge tiltalen.

– Helt ubeskrivelig

Bistandsadvokaten til mannens tidligere samboer, Inger Marie Støen, er opprørt over innholdet i tiltalen.

– UBESKRIVELIG: Inger Marie Støen har vært i bistandsadvokat i flere alvorlige saker. Hun beskriver innholdet i denne tiltalen som noe av det mest alvorlige hun har sett. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Det min klient har opplevd er helt ubeskrivelig. Det er nesten utrolig at hun har kommet seg gjennom dette. Hendelsene vil prege henne resten av livet, sier advokaten.

– Hvordan blir det å vitne i retten?

– Det blir tøft, men jeg tror at hun kommer til å greie det.

Bistandsadvokaten til kvinnen som skal ha blitt voldtatt på hotellrommet i Oslo sentrum i april i år, Hege Salomon, kaller tiltalen for «svært alvorlig». Utover det har hun ingen kommentar.

Det samme gjelder bistandsadvokaten til den tredje fornærmede kvinnen, Atle Berntsen.

Kjenner seg ikke igjen

Den tiltalte mannens forsvares av advokat Bjørn Arild Langenes. Han opplyser at klienten nekter straffskyld og at han ikke kjenner seg igjen i bildet som tegnes av mannen.

Straffesaken begynner i Oslo tingrett 2. mars. Det er satt av ni dager til hovedforhandlingen.

Statsadvokat Wennersten forklarer bakgrunnen for hvorfor hun åpner for å kreve at mannen dømmes til forvaring.

– Forvaring kan idømmes når tidsbestemt fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig for å verne andres liv, helse eller frihet. Med tanke på sakens karakter, er dette bakgrunnen for at påtalemyndigheten har tatt forbehold om forvaring i tiltalebeslutningen, sier hun.

Mannen er tidligere domfelt for å ha båret kniv og luftvåpen på offentlig sted, samt for vold og oppbevaring av narkotika.