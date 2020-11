Ber om over fem års fengsel for de rystende ranene

Påtalemyndigheten mener de to polske mennene har utført unike kriminelle handlinger i norsk rettspraksis.

De to polske mennene på 32 og 37 år er tiltalt for grovt ran mot Petter Slengesol og Reidar Osen i 2015.

– Jeg mener bevisførselen mener at de begge, på ulike punkter, lyver. På bakgrunn av bevisene mener påtalemyndigheten at de må dømmes for medvirkning til grovt ran av både Slengesol og Osen, sa Jørgen Henriksen, politiadvokat i saken, i sin prosedyre.

– LATTERLIG: Fornærmede Petter Slengesol er kritisk til påstanden. Her snakker han med pressen etter rettssakens første dag. Foto: Kåre Breivik / TV2

Han mener den ene av de to må dømmes til fengsel i fem år og fem måneder, mens den andre må dømmes til fem år og tre måneder.

Straffenivået kom han frem til ved å analysere en rekke lignende dommer.

– Men det er vanskelig å finne saker som er sammenlignbare. Det vi har sett i denne saken er ganske unike kriminelle handlinger, som vi heldigvis sjelden ser i Norge, sa Henriksen.

Det kom fram i retten mandag, da Henriksen avsluttet sin prosedyre.

Ransofre raser mot påstanden

TV 2 har snakket med begge ofrene i saken etter at aktor la ned sin påstand. Ingen av dem er fornøyd med den straffen påtalemyndigheten mener de skal ha.

– Jeg har mistet absolutt all respekt og tro på systemet. Påstanden fra påtale er latterlig lav og svært skuffende. Jeg vet rett og slett ikke hva jeg skal si, sier 33-åringen til TV 2.

– Dette er helt sinnsykt, synes jeg. Det er alt for lavt, sier Reidar Osen. Han mener at de to tiltalte burde vært tiltalt for flere forhold.

Klagen hans til Riksadvokaten vedrørende dette, har TV 2 omtalt før. Riksadvokaten ga ikke Osen medhold.

Slaktet tiltaltes påstand om at Osen faker

Som TV 2 har fortalt har begge de tiltalte forklart at de har hatt en rolle i ranet av Petter Slengesol. Begge har imidlertid nektet straffskyld for ranet av Reidar Osen.

Den tiltalte 32-åringen sier han aldri har møtt Osen før. Den eldste av dem innrømmer å ha vært med på bortføringen, men påstår at Osen selv hadde bedt om å bli bortført. Denne påstanden har Osen sterkt tilbakevist.

I sin prosedyre gikk aktor Jørgen Henriksen knallhardt ut mot tiltaltes versjon.

– Det er en helt åpenbar oppkonstruert forklaring som er tilpasset saken. Det er en versjon som er utenkelig i den praktiske verden vi lever i. Det er for mange logiske brister i tiltaltes forklaring til at man kan akseptere den. Av og til er en historie for god til å være sann, sa Henriksen.

Har valgt «sannhetens vei»

I en tilleggsforklaring før lunsj mandag, gjentok tiltalte at Osen ønsket å orkestrere sin egen bortføring.

– Du kan lyve om din egen sak, men det å trekke inn Osen på den måten du gjør er svært alvorlig? sa Osens bistandsadvokat Einar Drægebø til den tiltalte 37-åringen.

– Jeg skjønte for lenge siden at det ville vært lette for meg å si noe annet enn det som skjedde, og på den måten fra strafferabatt, svarte han, og fortsatte:

– Jeg visse at veien gjennom sannheten ikke blir lett, men det er denne veien jeg, sammen med min familie, har valgt å ta. Da må jeg bare tåle det som kommer, sa 37-åringen.

Krever frifinnelse

I løpet av rettssaken har ingen av de involverte etterforskerne sagt at de har funnet noe som indikerer at tiltaltes påstand om at Osen har medvirket til ranet selv, er riktig.

Mandag vil bistandsadvokatene legge fram hvilken erstatning de fornærmede kommer til å kreve. I morgen er det forsvarernes tur. Som TV 2 har fortalt, vil de kreve at de tiltalte må frifinnes for ranet på Osen.