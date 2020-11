Myndighetene sier nei til håndball-EM i Norge

Mandag kom bekreftelsen: Løpet er kjørt for håndball-EM på norsk jord. Nå jobbes det for at hele mesterskapet skal arrangeres i Danmark.

Etter uker i uvisse er konklusjonen klar. Det blir ikke håndball-EM i Trondheim i desember, bekrefter Norges håndballforbund i en pressemelding.

– Utrolig trasig for håndballen

For øyeblikket jobbes det for at Danmark skal arrangere hele EM, så lenge det lar seg gjøre både praktisk og økonomisk.

– Hvorfor kan det gå i Danmark, ikke Norge?

– Det er to forskjellige måter å løse koronautfordringene på, og Danmark noe annerledes regler enn Norge. Det går an i Danmark, slik danskene vurderer det, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til TV 2.

Håndballpresident Kåre Geir Lio. Foto: Vidar Ruud

– Gitt at det kan gjøres på en helseforsvarlig måte, tror jeg det er fint å ha et europamesterskap i håndball som kan krydre i desember og at folk får det inn i sine hjem i tusen varianter av jule- og adventsfeiringer, sier håndballpresidenten.

Norge skulle etter planen arrangere EM sammen med Danmark, men strenge smittevernsregler på norsk jord skapte utfordringer.

– Det er to følelser. Det er utrolig trasig for håndballen i Norge, alle som står på for å få det til og publikum, unger og ungdom. På en annen side er det ikke veldig vanskelig å følge helsemyndighetenes anbefaling. Her må alle gjøre sitt, og jeg synes vi har hatt en god «baseline» i måten på å håndtere dette hele veien, som resten av norsk idrett, sier Lio.

EM-arrangøren i Trondheim synes det hele er vemodig.

–Man får litt klump i halsen av å skulle snakke om at det ikke blir noe av det mesterskapet som vi har jobbet for. Vi har gledet oss til å gjennomføre det. Men i lys av situasjonen er det en klok og riktig beslutning som er tatt, sier Per Olav Hopsø, leder for den lokale organisasjonskomiteen, til TV 2.

Herrem ikke overrasket

Landslagsprofil Camilla Herrem (34) er ikke overrasket over at utfallet ble som det ble.

– Vi har på en måte gått og ventet på det etter alle uttalelser som har vært gitt de siste dagene. Når man er midt oppe i en pandemi, så er det vanskelig å si så mye på den avgjørelsen der, sier Herrem til TV 2.

– Selvfølgelig er det synd ikke å få oppleve det guttene fikk oppleve i januar. Det så helt fantastisk ut, men det hadde blitt uten publikum så sånn sett hadde det jo ikke blitt det samme.

Håndballpresident Lio sier at NHF har snudd hver stein for å finne en løsning, men respekterer myndighetens retningslinjer. Lio beskriver samtidig norske myndigheter som «verdensmestere på smittevern». Nå jobbes det i fellesskap for å få på plass en løsning med EM i Danmark.

Det europeiske håndballforbundet (EHF) opplyser i en pressemelding at de vil komme med ytterligere informasjon om EM-sluttspillet tirsdag.

Kulturminister Abid Raja (V) mener håndballforbundet utviser ansvarlighet med denne beslutningen.

– I lys av smittesituasjonen her til lands er det riktig at de avlyser sin del av arrangementet. I likhet med andre håndballinteresserte nordmenn, skulle jeg gjerne sett at EM lot seg gjennomføre som planlagt, men smittesituasjonen i Norge tillater dessverre ikke at et arrangement av en slik størrelsesorden avvikles her, sier kultur- og likestillingsministeren til TV 2

Strenge regler i Norge

Forrige uke sendte Norges håndballforbund (NHF) inn en oppdatert smittevernsprotokoll til norske myndigheter i et håp om å få klarsignal til å arrangere mesterskapet. Man måtte ha et unntak fra karantenebestemmelsene for at EM skulle bli en realitet i Trondheim, men det fikk man altså ikke.

I Norge måtte samtlige spillere i et lag, og motstanderlaget, blitt tatt ut av turneringen dersom én spiller hadde avlagt en positiv koronatest. I Danmark er det nok at den aktuelle spilleren isoleres ved positiv test.

Mandag er det 17 dager til EM skal kastes i gang. Frederikshavn har allerede trukket seg som arrangørby som følge av koronasituasjonen. Dermed står man nå kun tilbake med Herning etter at Trondheim også måtte kaste inn håndkleet.

– Vi hadde selvfølgelig gledet oss til at vi skulle arrangere mesterskapet sammen med Norge. Det ligger mange, mange timers samarbeid og forberedelser bak planleggingen av et mesterskap, og vi er derfor riktig lei oss over at de norske restriksjonene sparker ben under våres gode kolleger i Norges håndballforbund, sier danskens formann i håndballforbundet, Per Bertelsen i en pressemelding.

