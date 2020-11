Denne barnetegningen kan oppklare uløst kriminalsak

Politiet i den tyske byen Hamm hyller seks år gamle Luisa, Romy, Celina og Luis etter at de satte seg ned for å tegne etter trafikkhendelsen.

Politiet i den tyske byen Hamm hyller fire seksåringer etter at de satte seg ned og tegnet etter å ha blitt vitner til en alvorlig hendelse i trafikken.

BBC skriver at barna, som er navngitt som Luisa, Romy, Celina og Luis, var på vei til skolen da de så en kvinnelig sjåfør dundret gjennom en veisperring og kjørte videre.

Seksåringene ga beskjed til læreren sin, som fikk Celina og Luis til å tegne kvinnen og kjøretøyet, før han ringte politiet.

Politiet har nå tatt et uvanlig grep og gått ut med tegningene, i håp om å få kontakt med kvinnen.

ØYEVITNER: Dette tegnet seks år gamle Celina etter hendelsen onsdag morgen. Foto: Politiet

Hylles av politiet

På Facebook skriver politiet i Hamm at seksåringene fortjener ros for å ha gitt beskjed til læreren sin, og for å ha tegnet gjerningspersonen.

«Rundt klokken 08.40 ventet de på grønt lys ved fotgjengerovergangen, og da så de et svart kjøretøy som svingte til venstre fra Uphofstrasse til Horster Strasse, og kjørte inn i en veisperring. Sjåføren, som hadde kort blondt hår, brydde seg ikke om skaden hun forårsaket, og fortsatte å kjøre,» skriver de.

– Fantastisk

Også i kommentarfeltet blir de handlekraftige seksåringene hyllet:

«Blir ikke gjerningspersonene tatt nå, så vet ikke jeg!»

«Tre små Sherlock Holmes.»

«Her gjorde barna absolutt alt riktig. Dette bør alle voksne ta lærdom av».

«Wow, barna er faen meg smarte!! Fantastisk 👏👏👏 »

En del av etterforskningsmaterialet

Videre forteller politiet at seksåringene gikk til skolen og fortalte om hendelsen til læreren sin, som fikk dem til å tegne gjerningspersonen og deretter ringte politiet.

«Celina og Luis ga ham tegninger av sjåføren som flyktet. Bildene er nå en del av etterforskningsmaterialet,» avslutter politiet.