Bekreftet: Disse er tatt ut på nødlandslaget mot Østerrike

Se Østerrike mot Norge på TV 2 og Sumo onsdag fra klokken 20.00.

Leif Gunnar Smerud, som til vanlig er Norges U21-landslagssjef, kunne mandag formiddag presentere nødlandslaget som møter Østerrike.

– Vi er vant til å jobbe under korte tidsfrister under landslagsfotballen. Det viktigste er at guttene er positive, og de kommer ikke bare for å stille opp, men for å gjøre det bra, sier Smerud på pressekonferansen.

Smerud forteller at han i hovedsak tok ringerunden søndag for å samle den nye landslagstroppen.

De fleste av spillerne ble gjort kjent gjennom pressen søndag.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt sier at spillernes klubber har vært samarbeidsvillige og positive.

Hele troppen: Per Kristian Bråtveit, Anders Kristiansen, Andreas Hanche-Olsen, Ruben Gabrielsen, Daniel Granli, Andreas Vindheim, Julian Ryerson, Jørgen Skjelvik, Tobias Børkeeiet, Kristoffer Askildsen, Fredrik Ulvestad, Kristian Thorstvedt, Sondre Tronstad, Mats Møller Dæhli, Håkon Evjen, Ghayas Zahid, Jørgen Strand Larsen og Veton Berisha.

– Ikke en gjeng fra 6. divisjon

I løpet av mandagen kommer spillerne til Gardermoen, hvor de skal samles under strenge smittevernregler.

– Vi kan spille fotball, vi også. Vi har ikke samlet en gjeng fra 6. divisjon. Vi er her for å konkurrere. Vi gleder oss, sier Toulouse-stopper Ruben Gabrielsen til TV 2 ved ankomst ved Gardermoen.

– Det er veldig gøy. Vi blir en fin gjeng, så vi skal kjøre på, sier Mats Møller Dæhli til TV 2.

I løpet av tirsdagen reiser spillerne til Wien. Smerud fortalte på pressekonferansen at det er usikkert om laget rekker å trene sammen.

– Vi ser en del spillere i denne troppen og elleveren som har et veldig bra nivå inne. Sjanseløse er vi ikke. Men vi er gått fra å være underdogs til store underdogs, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– De får lite mulighet til å trene sammen, men det tror jeg kommer til å gå fint. Mange har spilt sammen før. Det er intelligente spillere.

I kontakt med flere spillere

I den opprinnelige troppen har tre av spillerne tidligere testet positivt for koronaviruset, men ingen av disse er med i den nye troppen til Smerud.

Jens Petter Hauge var ikke aktuell fordi hans prøve var falsk positiv, mens det var for lenge siden Morten Thorsby hadde korona. Martin Ødegaard har dratt tilbake til Real Madrid etter «en totalvurdering», opplyser toppfotballsjef Lise Klaveness på pressekonferansen.

– Vi har hatt dialog rundt Per-Egil Flo, Jo Inge Berget, Noah Holm og Ulrik Yttergård Jenssen. Alle disse er skadet eller forhindret av klubb. Tokmac Nguen, som mange har ønsket på landslaget og ønsket det selv, har skadeproblemet. Vi hadde også Håvard Nielsen, Thomas Rogne og noen til i «frågan», sier vikarierende landslagssjef Leif Gunnar Smerud.

Viking-angriper Veton Berisha er som eneste Eliteserie-spiller tatt ut i troppen. Han har tidligere i høst hatt koronaviruset og slipper derfor karantene når han returnerer til Norge.

Søndag skulle Norge spilte borte mot Romania i Nations League, men etter den positive koronatesten til Omar Elabdellaoui ble hele laget satt i karantene og nektet av norske helsemyndigheter å reise til Bucuresti.