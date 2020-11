Denne duen ble solgt for over 17 millioner kroner

Etter en intens siste halvtime av den to uker lange dueauksjonen på Pipa duesenter, gikk denne duen for en svimlende sum, melder Associated Press.

Veddeløpsduen ved navn «New Kim» skulle vise seg å være verdt 1,6 millioner euro, som tilsvarer over 17 millioner norske kroner.

Nikolaas Gyselbrecht er grunnleggeren av det belgiske auksjonshuset Pipa. Her viser han frem veddeløpsduen New Kim. Foto: Yves Herman/Reuters

Ettertraktede duer

To kinesiske fans som under auksjonen opererte under navnene «Super Duper» og «Hitman» kjempet hardt om å kapre den to år gamle, belgiske veddeløpsduen. Med dette slo de den tidligere rekorden fra i fjor, da duen Armando ble solgt for over 13,5 millioner norske kroner.

Super Duper stakk av med seieren, og ryktene vil ha det til at denne velstående, kinesiske mannen også er eieren av veddeløpsduen Armando. Dersom dette stemmer, har Super Duper altså brukt mer enn 30 millioner kroner på dueauksjon i løpet av de siste to årene.

Fra hobby til rikmannssport

Dette blir trukket frem som nok et bevis på at den eldgamle vesteuropeiske arbeiderklasse-hobbyen nå har utviklet seg til å bli en sport for eliten.

Gyselbrecht viser frem den to år gamle duen New Kim. Foto: Yves Herman/Reuters

Vellykkede oppdrettere med flere generasjoners erfaring i ryggen kan nå selge duene sine for flerfoldige millioner.

Belgia har lenge vært kjent for sin kompetanse innen avl av veddeløpsduer.

– Alle er interessert i våre duer, sa Pascal Bodengien, leder av den belgiske dueføderasjonen.

Pensjonert dueoppdretter

Søndag 15. november hadde 157 av totalt 445 duer blitt auksjonert bort, samtlige eid av den 76 år gamle, belgiske oppdretteren Gaston Van de Wouwer. Han skal pensjoneres, og sønnen har ikke mulighet til å videreføre den dyrebare familietradisjonen.

Auksjonen fortsetter mandag, hvor de resterende 288 duene til Van de Wouwer skal selges.