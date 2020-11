Obama med klar oppfordring til etterfølgeren

I et lengre intervju med «60 Minutes» feller tidligere president Barack Obama en knallhard dom over oppførselen til sin etterfølger.

Den tidligere presidenten er for tiden aktuell med sine første bind av sine memoarer, som har fått navnet «A Promised Land». Etter noen hektiske dager på valgkampsporet i slutten av november, har Obama nå et tettpakket presse-program for å promotere den nye boka.

I et intervju med CBS-programmet «60 Minutes», tar Obama seg tid til å snakke om mer enn bare bøker.

Uakseptabel oppførsel

Donald Trump har fortsatt til gode å erkjenne valgnederlaget mot Joe Biden, etter udokumenterte påstander om valgfusk.

Obama reagerer sterkt på både presidentens oppførsel, så vel som støtten Trump får innad i det republikanske parti.

– Vi ville aldri akseptert at et av barna våre oppførte seg sånn hvis de tapte. Hvis mine døtre, i hvilken som helst konkurranse, sutret og anklaget det andre laget for å jukse uten bevis, ville vi gitt dem en skjennepreken, er dommen fra Obama.

Klar oppfordring

Demokraten insisterer på at utskifting av presidenter er en viktig del av det amerikanske systemet.

– Når tiden din er ute, er det jobben din å sette landet først og tenke på mer enn bare ditt eget ego og dine egne interesser og skuffelser, legger Obama til.

Han kommer også med en klar oppfordring til sin etterfølger i Det hvite hus:

– Mitt råd til president Trump er, hvis du på dette sene stadiet ønsker å bli husket som en som satt landet først er det på tide at du gjør det samme og erkjenner nederlag, konkluderer presidenten.

Det virker ikke som om Trump har planer om å følge Obamas råd med det første. Noen timer etter intervjuet ble sendt på TV, erklærte presidenten nok en gang valgseier på Twitter.

I WON THE ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

Forsvarer valgkampen

Tidligere presidenter har som tradisjon å holde seg unna politikken. Obama har valgt en annen tilnærming, og har både kritisert Donald Trump og drevet valgkamp for Joe Biden den siste tiden. I intervjuet med CBS må presidenten forsvare det politiske engasjementet.

Obama brøt med normen og drev valgkamp for sin tidligere visepresident Joe Biden. Her fra Michigan i slutten av oktober. Foto: Brian Snyder/REUTERS

– Jeg foretrekker å ikke holde på med det. Jeg mener vi befant oss i en situasjon hvor enkelte normer og institusjonelle verdier som er ekstremt viktige hadde blitt brutt. Derfor var det viktig at noen som meg, som har vært president, å la folk vite at dette ikke er normalt, sier Obama.

Den tidligere presidenten har klokketro på at eks-kollega Biden vil klare seg uten hans hjelp, men tilbyr å stille opp dersom Biden skulle ønske det.

– Jeg kommer ikke til å jobbe i Det hvite hus eller noe. Da ville Michelle gått fra meg, spøker Obama.