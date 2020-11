Historisk rakettoppskyting – SpaceX fraktet NASA til rommet

Fire astronauter er ombord i SpaceX Falcon 9, med retning for Den internasjonale romstasjonen. Oppskytingen er utsatt tre ganger på grunn av dårlige forhold, men på fjerde forsøk smilte værgudene til astronautene i Florida.

Tre astronauter fra NASA har selskap av en japansk romfarer på det historiske oppdraget. Dette er første gang en privateid romferge sender astronauter ut i verdensrommet som del av et offisielt oppdrag.

SpaceX sendte astronauter til romstasjonen allerede i mai. Dette var en prøveskyting for dagens oppdrag.

Raketten tok av klokken 01.27 norsk tid.

Privat milepæl

NASA har lenge signalisert at fremtidige romekspedisjoner vil håndteres av privateide selskaper. Dersom det private selskapet SpaceX skulle levere varene, vil dette være nok et steg i samme retning. SpaceX sin Crew Dragon er den første privateide romfergen som innfrir NASAs krav til menneskelige romekspedisjoner.

SpaceX har på kort tid gått fra å være en nykommer til en av de ledende selskapene innenfor romfart.

Elon Musk sitt selskap er nå en av NASAs fremste partnere, og nattens oppskyting blir i nok en milepæl i SpaceX sin relativt korte historie.

Iført SpaceX-drakter er NASA-astronautene Shannon Walker, Victor Glover, Michael Hopkins og den japanske astronauten Soichi Noguchi på vei til rommet. Foto: SpaceX via AP

Musk manglet

Musk fikk derimot ikke være tilstede under oppskytingen selv. Teknologi-sjefen har «mest sannsynlig» koronasmitte, etter å ha avgitt et negativt og et positivt prøvesvar denne helgen. Sjefen måtte dermed følge den historiske ekspedisjonen fra sofakroken.

Dersom alt går som planlagt, vil de fire astronautene nå Den internasjonale romstasjonen rundt 05 tirsdag morgen norsk tid.