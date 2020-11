Smitteutbruddet i Lyngdal: Stenger seks skoler mandag

Kommunen er søndag gjort kjent med elleve nye smittetilfeller, og åtte av disse er barn, skriver kommunen i en pressemelding.

Også et stort antall ansatte ved skolene er satt i karantene, noe som får konsekvenser for driften, skriver kommunen.

Søndag ble 300 barn og andre mulige nærkontakter testet i kommunen. Kommuneoverlege Henriette Pettersen beskriver situasjonen som uoversiktelig.

Utbrudd i kristen menighet

Søndag ble det kjent at minst 50 personer er smittet i forbindelse med utbruddet som startet i lokalene til den rumenske menigheten Betania Lyngdal.

Kommunen har tilbrakt dagen i krisemøte, og bestemt at de må stenge flere skoler.

– Vi håper inderlig at de kan åpnes igjen allerede tirsdag, sier ordfører Jan Kristensen til VG.

Følgende skoler stenges fra mandag: Årnes skole, Å barneskole, Kvås skole, Lyngdal ungdomsskole, Lyngdal kristne grunnskole og den interkommunale ungdomsskolen på Byremo.

Ikke kontroll

Fylkeslege i Agder Anne-Sofie Syversten sa søndag til TV 2 at det gjøres en stor innsats i kommunene for å få oversikt over utbruddet, men at flere tilfeller har ukjent smittevei.

– Akkurat nå er det ikke kontroll, man har ikke fått kartlagt alle nærkontakter og andre som er berørte, sa Syvertsen.

Det er nå opp til kommunene å avgjøre om hvilke tiltak som skal settes inn ut fra nasjonale retningslinjer.

På en pressekonferanse fredag sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) at det fortsatt innføres tiltak som går lenger enn det smittesitusjonen og de nasjonale rådene tilsier, blant annet viste han til stengte skoler.