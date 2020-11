Haaland og Sørloth kan få tillatelse til å spille av klubblagene

Tyske regler tilsier at spillerne kan vende tilbake til trening med laget etter to negative tester, ifølge RB Leipzigs sportsdirektør.

SISTE: NFF bekrefter at en ny tropp sendes til Østerrike, og at Oslo blir oppmøtested. Den endelige troppen presenteres mandag formiddag. Les saken her.

Søndag reiste de norske landslagsspillerne hjem med tillatelse fra kommuneoverlegen i Oslo. Forutsetningen var at spillerne fullfører smittekarantenen hjemme i deres respektive land.

NFF har fått opplyst at smittekarantenen skal være over søndag om en uke, klokken 13.00.

Dagen i forveien har Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin) og Alexander Sørloth (RB Leipzig) Bundesliga-kamper.

Må avgi to negative tester

Til Kicker sier Markus Krösche, sportsdirektør i Leipzig, at Sørloth forventes å returnere til den tyske byen i løpet av søndagen. Ifølge ham har klubben ikke fått noen beskjed fra norske myndigheter som gjelder Sørloths karantene. I utgangspunktet må Sørloth ved hjemkomst avgi to negative koronatester før han kan trene med laget, skriver Kicker.

Ifølge Ruhr Nachrichten-journalisten Jürgen Koers, vil spillerne som returnerer til Dortmund oppholde seg i isolasjon til de har testet negativt to ganger.

Om Haaland og Sørloth dermed vil returnere til trening med laget eller spille kamp før smittekarantenen er over, er ikke kjent.

Tidligere søndag skrev Dortmund til TV 2 at de er i tett dialog med NFF, og vil få klarert alle nødvendige punkter når Haaland er tilbake i Tyskland.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med NFF. Forbundet har ikke besvart spørsmål søndag kveld om de Tyskland-baserte spillerne kan vente seg en straff fra dem dersom de spiller kamp før smittekarantenen er over.

Tidligere søndag kveld sa elitedirektør Lise Klaveness følgende om karantenen:

– Vi har gitt beskjed om at forutsetningen er at de skal følge opp karantene etter nærkontakt i hjemlandet. De har fått med seg et skriv fra kommuneoverlegen om det samme. Forutsetningen for at de kunne dra hjem på denne måten var for å følge opp smittekarantene hjemme.

– Norsk lov gjelder ikke i utlandet

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sa følgende søndag formiddag om karantene i utlandet:

– Reglene i covid-19-forskriftens paragraf 5 gir kommunelegen anledning til å godkjenne reise med offentlig transport til eget bosted for å gjennomføre karantenen der. Norsk lov gjelder ikke i utlandet. Gjennomføring av karantene når man kommer til et bosted i utlandet er underlagt bestemmelsene i det enkelte land.

Når kommunelegen godkjenner reise i eller ut av Norge etter covid-19-forskriftens paragraf 5 andre ledd, er det imidlertid begrunnet i at karantenen skal kunne gjennomføres på et egnet sted.

Lovteksten er som følger:

«§ 5a.Krav til de som skal være i smittekarantene

Personer i smittekarantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted, og kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage. Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport.Personer i smittekarantene kan unntaksvis bruke offentlig transport for å komme seg til egnet karantenested etter særskilt vurdering fra kommunelegen. De som er over 12 år, skal bruke munnbind».