Belgia-profilen senket England med vakker scoring like ved barndomshjemmet

Belgia-England 2-0

Toppkampen i Nations League mellom Belgia og England ble en severdig affære på Den Dreef-stadion i Leuven.

En leken Jack Grealish og Harry Kane i superform fikk tillit fra start, men det var ikke nok til å hindre belgisk triumf på eget gress.

Youri Tielemans og Dries Mertens nettkjenninger før hvilen var nok, og dermed har Belgia distansert engelskmennene i kampen om gruppeseieren.

To strake tap for England i Nations League-sammenheng gjør nemlig at Gareth Southgates mannskap nå uansett blir nummer tre i puljen.

For Dries Mertens ble det en spesiell kveld på banen til det som var hans barndomsklubb.

– Det er hjembyen min, så jeg er veldig glad for og både spille å score. Jeg har aldri spilt for førstelaget her, men jeg spilte i klubben frem til jeg var 11, så det er uansett spesielt, sier Belgia-stjernen etter kamp.

Premier League-spiller scoret først

Vertene tok ledelsen like før ti minutter var spilt, da Leicester-spiller Youri Tielemans ladet kanonen fra like utenfor 16-meteren. Midtbanespillerens skudd gikk via både Declan Rice og Tyrone Mings, og snek seg derfor inn bak en utspilt Jordan Pickford i England-buret.

Like etterpå kunne utligningen vært et faktum, men Harry Kanes strålende heading etter et hjørnespark ble på like strålende vis klarert av en Romelu Lukaku som hadde lest faren og rygget inn på målstreken bak en utspilt Thibaut Courtois.

Mertens med vakkert frispark like ved barndomshjemmet

I stedet kom også oppgjørets andre scoring i motsatt ende, med rundt 25 minutter på klokken, i det som var et emosjonelt øyeblikk for målscoreren. Et vakkert mål var det også, da Dries Mertens bøyde ballen over muren med en flott frisparkvariant og sikret 2-0.

RETT TIL SJEFEN: Dries Mertens jublet sammen med Roberto Martínez etter scoringen sin. Foto: AP/Franciso Seco

Mertens er selv fra Leuven, og oppvokst like ved stadionanlegget der søndagens kamp fant sted. I sine barndomsår var det nok få som hadde sett for seg at dette skulle skje noen tiår senere.

– Det er vakkert. 500 meter hjemmefra, og han løper rett i armene på Roberto Martinez. Han hadde aldri noen ambisjoner om å bli fotballspiller. Han ville bli gymlærer og spille for det lokale laget i Leuven i stedet. Sånn gikk det ikke. I stedet fikk han gjøre dette for Belgia, utbrøt en ekstatisk Espen Ween fra kommentatorplass etter 33-åringens 21. mål i hans 93. landskamp.

Frisparket skulle imidlertid aldri vært gitt, da det faktisk var Declan Rice som ble felt av Kevin De Bruyne, og ikke motsatt.

– De Bruyne hamrer sitt bein rett opp i Rice. England skulle hatt frispark. Det er merkelig dømt, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen i pausen.

Mulig nye skader på PL-profiler

For Premier League-fans med øyne for det som kommer fremover var også søndagskvelden av det spennende slaget - av andre årsaker. I det hektiske kampprogrammet er nemlig flere spillere blitt skadet på landslagsoppdrag, og dette oppgjøret så ikke ut til å være noe unntak.

Chelseas Ben Chilwell forlot banen allerede før pause, og holdt seg til korsryggen da han ble erstattet av Arsenals Bukayo Saka.

TV 2-ekspert lanserer sitt nødlandslag

Les mer om det i vårt livesenter - som oppdateres gjennom hele dagen med stort og smått fra sportens verden - her.

I pausen ble også Liverpool-kaptein Jordan Henderson værende i garderoben. Det var uvisst om midtbanespilleren faktisk hadde pådratt seg en skade eller kun ble hvilt av Gareth Southgate.

En drøy time etter kampslutt kunne britiske medier, blant andre AFP-journalist Kieran Canning, melde om at England-sjefen hadde byttet ut Henderson for å være på den sikre siden etter at Liverpool-profilen fikk kjenning med en stram muskel.

Southgate confirms Henderson came off with an injury. Muscle "tightness" but doesn't say where — Kieran Canning (@KieranCanning) November 15, 2020

Belgia-Danmark i gruppefinale

Med en kamp igjen av landslagshøsten leder Roberto Martínez' mannskap nå gruppe A2 med to poengs margin til Danmark, så det blir ren gruppefinale mellom de to onsdag. England havner uansett på 3. plass i gruppen, ettersom innbyrdes oppgjør teller først ved poenglikhet.

– Etter 2-0 dominerte vi kampen, men vi klarte aldri å score. Vi manglet litt på den siste delen i dag. Det er allikevel mye positivt vi kan ta med oss inn til kampen på onsdag mot Island, sier Harry Kane etter kamp.

Englands neste kamp er nemlig hjemme mot Island onsdag kveld, og selv om seier tar dem opp på det samme danskene har i dag, vil det ikke være nok til å passere dem siden Danmark har tatt fire poeng i de innbyrdes kampene mot England.

Belgia og Danmark - som slo Island 2-1 søndag - gjør opp om gruppeseieren på belgisk jord, der sistnevnte må vinne for å snyte Mertens og co. for triumfen.

