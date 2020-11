Glimt-spillerne kan rekke gullkampen – NFF vurderer utsettelse

André Hansen (Rosenborg), Sondre Rossbach (Odd), Marius Lode (Bodø/Glimt), Patrick Berg (Bodø/Glimt) og Markus Henriksen (Rosenborg) var alle med i den opprinnelige landslagstroppen.

Spillerne ble satt i smittekarantene i ti dager etter at Omar Elabdellaoui testet positivt for koronaviruset fredag. Rosenborg, Odd og Bodø/Glimt skal alle i aksjon søndag om en uke.

For Bodø/Glimt er det en spesiell anledning. Nordlendingene kan sikre seriegullet mot Strømsgodset. Ett poeng er nok om Molde slår Stabæk lørdag.

Der kan landslagsspillerne være tilgjengelige. Konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, opplyser til VG, som var først ute med saken, at spillerne er ute av karantene søndag kl. 13.00.

Han skriver det samme i en SMS til TV 2.

– Etter hva vi får opplyst, er spillerne ferdig med karantene søndag kl. 13.00. Om det gjøres noe med serierunden avgjøres i morgen, skriver Fisketjønn.

Daglig leder Einar Håndlykken i Odd, som har keeper Sondre Rossbach i smittekarantene, sier til TV 2 at dersom det stemmer at karantenen oppheves kl. 13 søndag, vil det ikke være behov for utsettelse for deres del. Odd møter Start neste søndag kl. 18.

Bodø/Glimt vil ikke be om utsettelse av kampen dersom spillerne ikke er i karantene søndag kveld, opplyser Team Manager Håvard Sakariassen til VG.

– Hvis våre landslagsgutter er ute av karantenen til kampstart, spiller vi kampen på oppsatt tid. Hvis spillerne fortsatt er i karantene søndag kveld, vil vi søke å flytte kampen. Vår forståelse av situasjonen er at spillerne er ute av karantene kl 13:00 kampdag. Hvis denne forståelsen av situasjonen er riktig, spiller vi kampen på oppsatt tid, siteres han av avisen.