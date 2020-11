– Kan være i god form den ene dagen, mens den neste dagen er beboeren død

– Vi registrerte det første smittetilfellet ved sykehjemmet 4. november. Det er altså elleve dager siden, sier kommuneoverlege i Eidsvoll, Carl Magnus Jensen.

Siden har 21 beboere og 18 ansatte fått påvist smitte. Søndag bekrefter også Jensen at nok en beboer ved sykehjemmet har dødd med viruset.

Det er sykehjemmets fjerde dødsfall siden fredag.

– Tallene viser jo at situasjonen blir fryktelig alvorlig når smitte sprer seg på et sykehjem, sier Jensen.

– Vi har hatt gode rutiner

Richard Skaar Thorsrud er administrerende direktør i Skaar omsorg AS, bedriften som eier Villa Skaar Valstad. Han sier at sykehjemmet til envher tid har fulgt strenge smittevernrutiner.

– Jeg har blitt spurt om det er noe vi kunne ha gjort annerledes. Men dette er ikke et resultat av at noen har brutt med rutinene. Vi kan ikke peke på noen. Ingen kan klandres, fordi alle har gjort som de skulle.

Til i dag vet fortsatt ingen hvordan smitten spredte seg på sykehuset.

– Det begynte med at en ansatt ringte bestyreren ved sykehjemmet, og sa at hun følte seg uggen før en kveldsvakt. Personen fikk beskjed om å bli hjemme, og å teste seg, sier Skaar Thorsrud.

Testen var positiv.

Alle beboere og ansatte ved hjemmet ble testet samme dag. Det viste seg at også 17 andre personer ved sykehjemmet var smittet, alle med milde sykdomsforløp.

– Dermed er det også vanskelig å finne ut av hvor smitten kommer fra, sier kommuneoverlege Jensen.

– Fortvilet situasjon

Skaar Thorsrud sier at beboerne ved hjemmet følges tett opp.

– Det som har vært spesielt utfordrende er at sykdomsforløpene endrer seg raskt. Vi har jo en lege som sjekker beboerne hver dag. Den ene dagen kan en beboer være frisk og i god form, mens den neste dagen er beboeren død.

– Hva vil du si til de pårørende?

– Dette er jo forferdelig, og det verste som kunne ha skjedd. Så vi må ta vare på de pårørende, men samtidig også huske de ansatte. Særlig de som sitter hjemme i karantene, etter å ha fått påvist viruset.

– Det er viktig å fortelle de ansatte at de ikke har skyld i dette, sier Skaar Thorsrud.

– Det er krevende

Kristine Borghagen er sykepleier og tillitsvalgt ved Villa Skaar Valstad. Selv har hun ikke vært smittet av viruset, men det har flere av hennes kolleger.

– Det er en tøff, krevende situasjon. Selv om vi har fulgt rutinene, så har smitten kommet inn i det stille, sier Borghagen til TV 2.

Hun tror også at beboerne kan merke at de ansatte preges av situasjonen.

– Selv de som har demenssykdommer og som kanskje ikke helt forstår hvorfor de er på hjemmet, kan nok merke at vi ansatte blir påvirket av dette.

– Men samtidig så føler jeg at vi gjør det vi kan for at pasientene likevel skal ha det så godt som mulig, sier sykepleieren.