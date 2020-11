Jente (8) «terroriserte» politiets nødlinje – ringte 125 ganger

– Det er en ung jente som ringer 112, og hun har holdt på siden 16-tiden og ringer fortsatt, sa operasjonsleder Tarjei Leinan Mathiesen i 22-tiden til TV 2.

Politiet oppfordret foreldre til unge jenter om å undersøke om det var deres datter som ringte politiet.

– Vi hadde et håp om at det skulle avta, men det fortsetter med uforminsket styrke. Det er problematisk, for vi har jo andre oppdrag å drive med også, sa Mathiesen videre.

Ifølge operasjonslederen hadde jenta ringt opp mot 90 ganger.

– Hvordan vet dere at dette ikke er en person som oppriktig trenger politiets hjelp?

– Det er fordi det hun sier stort sett er tull og tøv, det virker som at hun vil terge oss, sa Mathiesen.

Vedvarende terror

Klokka 15.40 søndag ettermiddag skriver politiet på Twitter at jenta har ringt politiet opp mot 35 ganger på to timer søndag morgen.

– Heldigvis så hadde vi en operatør som klarte å lirke ut litt informasjon av henne, som til slutt gjorde at vi klarte å identifisere adressen hennes, sier Mathiesen søndag ettermiddag.

Politiet sendte ut en patrulje til adressen.

– Vi beslagla telefonen, og snakket litt med jenta. Søsteren var hjemme, men hun hadde ikke hørt noe om det som hadde skjedd.

Mathiesen sier at han er glad for at politiet klarte å finne jenta.

– Det var veldig ubehagelig å bli ringt på den måten. Man blir jo generelt urolig, noe som er et problem når man skal prate med andre som ringer inn.

Foreldrene på jobb

Politiet traff senere på jentas foreldre, de var på jobb mens datteren bedrev telefonterroren.

– De var positive til at vi hadde beslaglagt telefonen. I morgen skal de hente telefonen, og da vil vi også prate med dem for å sørge for at dette ikke skjer igjen.

– Vi kommer nok ikke til å straffeforfølge dette tilfelle. Jeg tror det heller er foreldrene som må opptre som myndighetene her, sier Mathiesen.

– Er dere vant med denne type telefonterror?

– Nei, dette skjer veldig sjelden. Det skjer jo at berusede personer ringer inn, men jeg har aldri opplevd noe som dette fra en åtteåring. Jeg håper det blir et engangstilfelle.