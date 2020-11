Kilder til TV 2: Har ikke fått gjennomslag for Frps viktigste krav

Etter to uker med Frp-nestleder Sylvi Listhaug som sjefsforhandler har ikke Frp klart å presse regjeringen til å redusere én eneste kvoteflyktning, en eneste krone på alkoholavgifter eller et desimal på bistandsbudsjettet, opplyser kilder til TV 2.

Sylvi Listhaug har startet flere av forhandlingsmøtene med regjeringspartiene på Stortinget med å etterlyse at Venstre og Kristelig Folkeparti må gi Frp seire på å redusere antallet kvoteflyktninger eller kutte i bistandsbudsjettet.

Men Listhaug har ikke kommet noen vei med sine krav, opplyser kilder med innsikt i forhandlingene til TV 2.

Kutter i snusavgiften

Lørdag overtok partilederne stafettpinnen fra forhandlerne på Stortinget, og søndag møtte Frp-leder Siv Jensen opp på Statsministerens kontor (SMK) for å forhandle med partileder og statsminister Erna Solberg (H), partileder og kunnskapsminister Guri Melby (V) og partileder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) direkte.

Etter det TV 2 erfarer har forhandlingene så langt flyttet på over fem milliarder kroner, sammenlignet med Høyre/Venstre/KrF-regjeringens budsjettforslag for 2021.

Et av Frps viktigste krav har vært en kraftig reduksjon av avgifter på populære varer i grensehandelen, som alkoholavgiftene.

Frp har fått gjennomslag for å kutte ned sukkeravgiften, avgiften på ikke-alkoholholdige drikkevarer og emballasjeavgiften, men så langt har ikke en eneste krone blitt kuttet i alkoholavgiftene.

I tillegg har regjeringspartiene gått med på betydelige kutt i avgiften på snus, ifølge TV 2s kilder.

Forhandler tross «fastlåst situasjon»

Frp har heller ikke fått regjeringen med på å redusere antallet kvoteflyktninger eller å redusere bistandsbudsjettet til under 1 prosent av bruttonasjonalinntekt, opplyser TV 2s kilder.

De finanspolitiske talspersonene i de fire partiene har forhandlet siden 9. november, altså for to uker siden.

Frp-leder Siv Jensen kalte mandag inn til pressemøte i Stortingets vandrehall for å fortelle at hun mener forhandlingene er «svært fastlåste». Imidlertid erkjente også Jensen at forhandlingene fortsetter som normalt, og TV 2 kjenner til at partene planlegger et nytt møte tirsdag.

– Vi står fast på flere viktige områder. Men jeg håper jo at det nå jobbes godt i regjeringspartiene og de tar kontakt mot meg når de er enige, sa Siv Jensen på et pressemøte mandag.

– Men opplevde du i gårsdagens møte at det er vilje til å bli enige?

– Det vil jeg ikke kommentere, svarte Jensen.



Sylvi Listhaug har ikke besvart TV 2s henvendelser.