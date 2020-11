Statsministeren om landslagsnekten: – Kan ikke være mindre streng med fotballen

Norges karantenerammede fotballandslag fikk blankt nei til å reise ut av landet for å spille viktige kamper. Statsminister Erna Solberg (H) støtter avgjørelsen.

Etter en kaotisk lørdag ble det til slutt klart at Norge ikke satte seg på flyet og dro av gårde til Romania. Regjeringen stilte seg bak Helsedirektoratets vurdering om at en utreise ville være et brudd på den norske covid-19-forskriften.

Solberg mener det var et riktig valg. Hun mener det ikke ville sett bra ut om landslaget hadde fått et unntak fra regelverket.

– Hvis vi ikke hadde gjort det, hadde vi vært mye mindre streng med fotballen enn vi er for nordmenn for øvrig, sier statsministeren til NTB.

– Vi må huske at vi har denne smittekarantenen i mye større grad enn mange andre land. I andre land setter man ikke nærkontakter til smittede personer i karantene. Det gjør at smitten sprer seg raskere, og det er også en av årsakene til at de har strenge nedstengninger, legger Solberg til.

Fotball er følelser

Fotballandslaget ble sendt i karantene etter at visekaptein Omar Elabdellaoui fikk påvist koronasmitte før helgen. Forskriften sier at det kun kan gis unntak hvis liv og helse står på spill.

– Vi har det som en helt grunnleggende strategi å sette folk i karantene når de har vært i nærheten av noen som er smittet. Veldig mange andre land rundt oss gjør ikke det, og det er også en av grunnene til at våre smittetall er lavere, påpeker Solberg.

– Hva tenker du om alle reaksjonene som har kommet fra fotballmiljøet?

– Fotball er følelser. Det er mye følelser når man gjør noe med fotball.

Jobber på spreng

Foreløpig er det usikkert hvilke konsekvenser det får at Norge uteblir fra møtet med Romania i nasjonsligaen. Det europeiske fotballforbundet (Uefa) var raske med å avlyse kampen da det var klart at det norske laget ikke fikk reise.

Det er Uefas disiplinærkomité som skal ta stilling til saken. Sportslig kan det ende med alt fra dømt 0-3-tap til loddtrekning om resultatet hvis den uavhengige komiteen lander på at Norges Fotballforbund var helt uten skyld i at laget ikke kunne stille i Bucuresti.

Norge skal onsdag etter planen møte Østerrike i Wien. Til den kampen jobber NFF på spreng med å sette sammen et landslag med spillere som ikke er pålagt karantene og som til daglig ikke spiller i Eliteserien.

I nasjonsligaen kjemper Norge om gruppeseier i B-divisjonen. Det vil i så fall gi opprykk til øverste nivå og en ekstra mulighet til å ta seg til VM i 2022. Selv med dømt tap i Romania-kampen, kan Norge fortsatt blir gruppevinner med seier over østerrikerne. Det avhenger av at laget ikke får poengtrekk eller strengere sanksjoner fra Uefa.

