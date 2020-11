Nødlandslaget: Disse er kontaktet av NFF

Saken oppdateres fortløpende.

Lørdag kveld bekreftet Lise Klaveness, elitedirektør i NFF, at de jobber med løsninger for å skrape sammen et «B-lag» for å kunne spille Nations League-kampen.

Lørdag klokken 14.30 fikk TV 2 bekreftet at den første spilleren, Sondre Tronstad, hadde blitt kontaktet. 25-åringen sier til VG at han nå har fått klarsignal fra klubben.

Disse er kontaktet Keeper:

Mathias Dyngeland (Elfsborg)

Forsvar:

Andreas Vindheim (Sparta Praha)

Julian Ryerson (Union Berlin)

Ulrik Yttergård Jenssen (Nordsjælland)

Ruben Gabrielsen (Toulouse)

Midtbane:

Sondre Tronstad (Vitesse)

Håkon Evjen (AZ Alkmaar)

Kristoffer Askildsen (Sampdoria)

Kristian Thorstvedt (Genk)

Ghayas Zahid (APOEL Nicosia)

Fredrik Ulvestad (Djurgården)

Angrep/kant:

Tokmac Nguen (Ferencvaros)

Jørgen Strand Larsen (Groningen)

I tillegg befinner Jens Petter Hauge seg fortsatt på spillerhotellet. Foreløpig ikke kontaktet Martin Palumbo (i 16-tiden) Uaktuelle Alexander Tettey (Norwich)

Aslak Fonn Witry (Djurgården)

Landslagets pressesjef, Svein Graff, sier at det er noen faktorer som kan gjøre at klubber nå kan nekte å frigi spillere til landslag. Det essensielle er at de aktuelle spillerne er meldt inn i bruttotroppen i forkant.

– Vi gir alltid en «call up» til klubber når vi tar ut en bruttotropp. Den består av 35-36 spillere som er aktuelle for troppen, og så krymper den til 23 spillere når den endelige troppen tas ut uka etter. Har en spiller vært i bruttotropp, har vi gitt varsling og kan disponere til internasjonale kamper på A-landslag og U21, forklarer Graff til TV 2.

– I tilfeller der en spiller ikke er på bruttolista, må vi gå i dialog med klubbene og få grønt lys fra dem før spilleren kan tas ut, forklarer han.

– Nå har det vært et U21-uttak også, hvor man også opererer med bruttoliste. Selv om U21-samlingen ble avlyst, så var klubbene allerede varslet med «call up».

Kristoffer Askildsen (til venstre) og Håkon Evjen er blant spillerne som er blitt kontaktet av NFF. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Får se om jeg rekker det

TV 2 får opplyst at landslaget har kontaktet Andreas Vindheim, Ruben Gabrielsen, Ghayas Zahid og Kristian Thorstvedt. Jørgen Strand Larsen, Mathias Dyngeland og Håkon Evjen bekrefter at de er kontaktet. Sistnevnte har fått beskjed om at «det kan være aktuelt». Han stiller med glede.

– Når skal du få en avklaring?

– Jeg håper jeg får beskjed ganske fort, om det blir aktuelt. Jeg venter i spenning. Alt er litt usikkert nå. Om hvem som skal være med, om jeg rekker det og så videre, så vi får vente og se, svarer Evjen til TV 2.

Tokmac Nguen bekrefter til VG rundt klokken 15.15 at han er blitt kontaktet. Rundt halvannen time tidligere hadde han ikke hørt noe da TV 2 snakket med ham.

– Vi sitter og ser hvordan vi kan gjøre ting. Det er litt komplisert. Litt på grunn av at jeg spilte kamp i går, og jeg sliter litt med en hamstring nå, og på grunn av corona, sier Nguen til VG.

Ifølge avisen er også Fredrik Ulvestad, Julian Ryerson og Kristoffer Askildsen blitt kontaktet.

iTromsø melder at Ulrik Yttergård Jenssen er kontaktet, men skriver at det fremdeles er usikkert om han kommer til å takke ja til forespørselen fra NFF.

Jens Petter Hauge, som var med i den opprinnelige troppen, kan være aktuell siden han nylig har hatt koronaviruset og kan få unntak fra karantenereglene. AC Milan-spilleren bekrefter overfor VG at han fortsatt er på spillerhotellet i Oslo, mens de fleste andre har reist hjem.

Per Kristian Bråtveit har også hatt koronaviruset i høst, og kan ende opp i samme situasjon. Djurgården-keeperen knyttet seg til landslagstroppen lørdag.

Dyngeland kan være aktuell

Målvakten Mathias Dyngeland, som spiller i Elfsborg, forteller at han fikk en telefon fra noen i NFF som spurte hvordan situasjonen hans var.

– Og hvordan er den?

Mathias Dyngeland har tidligere vært i én landslagstropp. Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

– Jeg er i Sverige og har litt med skader en periode. Jeg har kjørt en del rehabilitering og avlastning i det siste, men samtidig har jeg vært på benken i kamp som back-up. Så det er min situasjon, forklarer Dyngeland til TV 2.

– Så det er ikke helt låst?

– Det er helt opp til dem (NFF), svarer bergenseren.

Norwich-veteranen Alexander Tettey sier at han ikke er aktuell.

– Nei, det er ikke aktuelt, sorry! Jeg håper de får det til, for det har vært kaos nå. Helt utrolig. Men det er artig for de som får være med på et nødlandslag da, sier midtbanespilleren til TV 2.

Aslak Fonn Witry, som spiller i Djurgården, sier at han er uaktuell fordi han nylig er blitt operert for en skade.

Tokki hadde ikke hørt noe

En spiller ekspertene forventer å se på et nødlandslag, er Tokmac Nguen. Da TV 2 snakket med ham cirka klokken 13.30, hadde han ikke hørt noe. På samme tidspunkt hevdet Kristian Thorstvedt at heller ikke han hadde hørt noe.

– Jeg har ikke hørt noe, sa Tokki i 13.30-tiden.

– Forventer du å høre noe?

– Helt ærlig, det er ikke noe jeg har tenkt på. Jeg er hjemme og i går spilte jeg cupkamp (vant 5-0). Det var faktisk en skikkelig slitekamp på en elendig bane med mye stygge taklinger, sa Tokki.

– Men du ble ikke skadet?

– Nei.

– Så du er klar hvis de ringer?

– Det vet jeg ikke. Hvis de ringer skal jeg snakke med dem, men jeg har ikke tenkt over det. Vi får de hva som skjer.

– Så du vil ikke garantere at du er klar hvis de ringer?

– Nei, i hvert fall ikke til dere som ringer nå. Hvis de ringer, så tar jeg en prat med dem. Så finner vi ut av hva som skjer.