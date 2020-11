Trump om Biden: – Han vant fordi valget var rigget

Det betyr likevel ikke at presidenten uforbeholdent aksepterer et valgnederlag.

På Twitter følger Trump opp den første innrømmelsen av nederlag med en rekke udokumenterte påstander om valgjuks.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

– Han vant fordi valget var rigget. INGEN OBSERVATØRER tillatt, stemmer tabulert av det radikale venstre-eide selskapet, Dominion, med et dårlig omdømme og dårlig utstyr som ikke kvalifiserte for bruk i Texas (som jeg vant med mye), det falske og stille media, og mer, skriver Trump.

Twitter har merket meldingen som omstridt.

Trump-kampanjen har etter valget gått til titalls søksmål i flere delstater. Så langt har det likevel ikke blitt lagt frem dokumentasjon på valgjuks.

Kort tid etter twitrer presidenten på nytt, og presiserer at han ikke erkjenner valgnederlag.

– Det er bare FALSKE MEDIER som mener han vant. Jeg erkjenner INGENTING! Vi har en lang vei å gå, skriver han, og gjentar at han mener valget ble manipulert.

Ikke godkjent av GSA

Det er nå snart to uker siden valgdagen i USA, og alle store amerikanske mediehus har utropt Joe Biden til vinner av valget.

TV 2 utropte Biden til vinner den 6. november.

Det pågår fremdeles fintelling i enkelte stater, men det er bred enighet om at Joe Biden vil ta 306 valgmenn. Det er like mye som Trump fikk da han vant over Hillary Clinton i 2016.

Likevel er foreløpig ikke valgresultatet godkjent av det føderale organet General Services Administration (GSA). Det skaper problemer for Joe Biden, som ikke får tilgang på finansiering og lokaler fra føderalt hold.

Kritikk fra flere hold

Trump har blitt kritisert av både opposisjonen og støttespillere for å ikke erkjenne nederlag, og får å svekke folkets tillit til valget.

Det hvite hus ga onsdag ordre til alle etater og departementer om å blokkere alt samarbeid med Biden. Dette vil forsinke mye av overtakelsesprosessen for den nye administrasjonen.

Tidligere stabssjef for Donald Trump, John Kelly, mener det kan gå utover nasjonens sikkerhet.

– Forsinkelsen i overgangen er en tiltakende nasjonal sikkerhet- og helsekrise. Det koster ikke den sittende administrasjonen noe som helst å brife Biden, Harris, den nye stabssjefen og ALLE utpekte regjeringsmedlemmer og toppmedarbeidere, skriver Kelly i en uttalelse, som er gjengitt av CNN.

Tok ære for vaksine

Det var ryktet at Trump ville snakke om valgresultatet da han kalte inn til en pressebrief om status på koronavaksine-prosjektet fredag denne uken.

Det skjedde ikke, og Trump brukte helle tiden på å ta mye av æren for at vaksinen har blitt utviklet på rekordtid. Dette til tross for at legemiddelselskapet Pfizer, som har kommet lengst i vaksinekappløpet, har uttalt at de ikke er en del av presidentens prosjekt.

Samtidig hevet han tvil om hvorvidt alle delstater vil få vaksinen når den er klar.

Den avtrappende presidenten lovet at vaksinen ville være tilgjengelig for alle amerikanere innen april, med ett unntak: den hardt rammede delstaten New York.

Trump og New Yorks guvernør Andrew Cuomo har vært i en opphetet og svært offentlig krangel. Cuomo har gjort det klart at han ikke vil ta vaksinen om Trump-administrasjonen anbefalte den, men at han ville ha en godkjennelse fra medisinske eksperter.

Cuomo har siden truet med søksmål.

– Han forsøker å bølle med folk, han forsøker å bølle med guvernører, han bruker myndighetene som et redskap for politisk gjengjeldelse. Jeg vil ikke la en bølle herse med New Yorks innbyggere, sa Cuomo.