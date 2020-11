Vaksineskaperen: – Livet er tilbake til normalen neste vinter

Ugur Sahin, som omtales som en av skaperne av koronavaksinen som snart skal være klar, kommer med svært positive spådommer for fremtiden.

Mandag kom legemiddelgigantene Pfizer og BioNTech med gladnyheten om at deres vaksine mot covid-19, som for tiden testes ut, ser ut til å være vellykket.

Uğur Şahin (55) og Özlem Türeci (53) omtales som hjernen bak vaksineteknologien. Ekteparet grunnla det tyske selskapet BioNTech.

Mens det er legemiddelgiganten Pfizer som har finansiert kornavaksinen, sier det de tyske bioteknologiselskapet BioNTech som har stått bak teknologien og utviklingen av vaksinen.

Skal levere massivt

Søndag sier Sahin i et inervju med BBC at verden vil være tilbake til normalen innen neste vinter.

– Målet vårt er å levere mer enn 300 millioner doser over hele verden innen april neste år, sier han.

Han forteller videre at det først er noe tid etter at vaksinasjonen har startet, at effekten vil merkes.

– Sommeren vil hjelpe oss fordi antallet som får viruset blir færre om sommeren. Det som er aller viktigst er at vi får en høy grad av vaksinasjon innen høsten/vinteren neste år, sier han.

Dersom de lykkes med dette, mener han verden vil nærme seg normalen mot slutten av neste år, altså innen neste vinter.

Noen usikkerheter

Selv om testingen foreløpig ser svært lovende ut, mangler vaksinen den siste godkjenningen før den kan bli satt i produksjon.

– Alle resultater ser bra ut så langt, men vi venter flere resultater i løpet av de neste ukene, sier Sahin.

Han sier det fremdeles ikke er helt klart hvordan vaksinen vil virke på en gruppe som er blant dem som trenger den mest – de eldre.

– Det er heller ikke klart hvor lenge en immunitet vil vare. Men alt ser veldig bra ut så langt, sier han.

Vaksinen som nå begynner å bli klar skal tas i to doser, med tre ukers mellomrom.

Covid-19-vaksinen til Pfizer og BioNTech er nå i fase 3, som er siste testfase før den kan bli godkjent.

43.538 personer har deltatt i studien av den nye vaksinen.