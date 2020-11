– Bryter de karantenen, er det et problem

Det norske landslaget har fått tillatelse til å reise hjem, med forbehold om at de gjennomfører smittekarantenen. Men Norge kan ikke straffe et brudd.

Søndag morgen reiste flertallet av de norske landslagsspillerne hjem, etter godkjenning fra kommunelegen i Oslo. De fikk godkjent hjemreise, forutsatt at de vil fullføre karantene når de kommer hjem.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Hva som skjer når man reiser ut av landet er den enkeltes ansvar, og det er de lovene og reglene i det landet man bor som må følges. Norske kommunale eller statlige myndigheter kan med andre ikke følge opp eller sanksjonere brudd på norske eller andre lands karantenebestemmelser i utlandet, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til TV 2.

Når da spillerne lander i land som England, Tyskland og Tyrkia, vil de kunne være underlagt andre lover og regler enn de som gjelder i Norge – og som Nakstad sier ikke kunne straffes. Men det er også et moralsk aspekt.

– Dersom de norske spillerne bryter karantenen, vil det si at de har reist hjem under falskt flagg, for å si det sånn. Det er et problem, sier TV 2s ekspert Mina Finstad Berg.

Den norske landslagstroppen har hatt ett tilfelle av koronasmitte, ved Omar Elabdellaoui. Derfor fikk ikke det norske laget reise til Romania for å spille Nations League-kampen som var planlagt søndag, til tross for at samtlige spillere har testet negativt gjentatte ganger.

Slik forklarer assisterende helsedirektør Espen Nakstad hvorfor Ødegaard, Braut og co. får reise hjem til Spania og Tyskland, når de ikke fikk reise til Bucuresti for å spille kamp:

– Reglene i covid-19-forskriftens paragraf 5 gir kommunelegen anledning til å godkjenne reise med offentlig transport til eget bosted for å gjennomføre karantenen der.

– Norsk lov gjelder ikke i utlandet og gjennomføring av karantene når man kommer til et bosted i utlandet er underlagt bestemmelsene i det enkelte land, forklarer Nakstad videre.

– Kommunelegens godkjennelse har det formål å bidra til at karantene kan gjennomføres på et egnet sted, inkludert bosted. Det er smittesikker reise til bostedet som godkjennes, ikke et fritak fra karantene.

– Det sender et ganske dårlig signal

Dermed hersker det stadig tvil rundt hvilke retningslinjer landslagsspillerne er underlagt når de reiser ut av Norge. Finstad Berg er likevel klar på hvilken signaleffekt det vil ha, dersom Norges beste menn bryter karantenen.

– Det vil sende et ganske uheldig signal hvis norske landslagsspillere bryter en pålagt karantene på direktesendt TV, sier hun.

– Særlig nå som smittetallene øker og vi i Norge har stengt ned barne- og ungdomsidrett. Når man forteller norsk ungdom at de må følge smittevernforetak, vil det ikke se bra ut om forbildene på landslaget bryter en karantene på TV, uansett om de eventuelt skulle ha sitt på det rene, juridisk sett.

– Har klubbene i Europa forståelse for situasjonen de norske spillerne befinner seg i nå?

– Det er jeg spent på, for resten av fotballeuropa har forholdt seg til UEFA-protokollen, som er litt annerledes enn norske retningslinjer. Dette er en ny situasjon for klubbene også. Men jeg sliter veldig med å se for meg at en internasjonal toppklubb som for eksempel Dortmund skulle tvinge en spiller til å spille, dersom han mener selv at han skal være i karantene, sier Finstad Berg.

Dortmund opplyser til TV 2 at de er i dialog med NFF om situasjonen rundt Erling Braut Haaland.

Advokat John Christian Elden skriver på sin Twitter-konto at ettersom reisetillatelsen forutsetter at karantenen skal gjennomføres, kan «de trolig straffes for falsk forklaring til offentlig søknad dersom intensjonen ikke er å sitte i karantene i utlandet i 10 dager».

Ifølge Riksadvokaten skal karantenebrudd normalt straffes med 20 000 kroner i bot. De har ikke besvart TV 2s henvendelse om denne saken.