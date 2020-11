Hamilton historisk i Tyrkia – tangerte Schumachers tittelrekord

Lewis Hamilton ble verdensmester i formel 1 for sjuende gang med seier i Tyrkias Grand Prix. Nå har han like mange VM-titler som ikonet Michael Schumacher.

Briten omgjorde et dårlig utgangspunkt i Istanbul etter lørdagens dramatiske kvalifisering. Der ble han bare nummer seks.

Søndag slo Hamilton hardt tilbake på den våte asfalten. Mercedes-stjernen kjørte inn til sin tiende seier for sesongen og sin 94. Grand Prix-seier totalt i karrieren. Tre runder gjenstår i årets VM.

– Jeg er helt tom for ord, dette er langt over hva jeg kunne drømt om. Jeg må starte med å si takk til alle her og på fabrikken. Jeg ville ikke vært kapabel til dette uten laget. Jeg er så stolt av dem og vil si et stort takk, sa en tydelig emosjonell Hamilton.

I egen klasse

35-åringen har vært overlegen i Formel 1-sirkuset de siste årene. Hans tidligere VM-titlene kom i 2008 (for McLaren), 2014, 2015, 2017, 2018 og 2019.

Lenge var Schumachers sju titler ansett å være uslåelig, men Hamilton har de siste sesongene kommet stadig nærmere. 2020 ble året da rekorden ble tangert.

Schumacher vant to sine to første titler i 1994 og 1995, mens de fem resterende kom på rappen i perioden 2000-2004.

Drømmer

Hamilton vil at bragden skal inspirere barn til å følge drømmene sine.

– Jeg vil inspirere alle barn der ute som tror det er umulig. Du må jobbe for det, jage det og aldri gi opp.

I sammendraget er 35-åringen nå 110 poeng foran Mercedes-lagkamerat Valtteri Bottas.