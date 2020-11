Norendal tviler på framtiden – vet ikke om hun satser mot OL

Kongsberg-jenta ødela i februar i år den ene leggen og ankelen etter et uhell under oppvarmingen til US Open. For noen uker siden fikk hun fjernet 14 skruer og en plate.

Norendal har fortsatt smerter i foten. Under tidligere skadeavbrekk har hun alltid sett framover. Nå er hun i tvil om det blir mer snowboard på henne som aktiv utøver.

– Nå vet jeg ikke helt. Hvis jeg ikke blir 100 prosent restituert, tror jeg ikke at jeg fortsetter. Det krever så mye å komme tilbake på toppen, at jeg må være helt bra, sier Norendal til Laagendalsposten.

– Klart dette er kjedelig, men jeg må også tenke på min egen helse, legger hun til.

27-åringen sier hun skal ta en avgjørelse om framtiden «ganske snart».

I februar 2022 er det vinter-OL i Beijing. Norendal har deltatt i de to siste lekene i Sotsji (2014) og Pyeongchang (2018).

(©NTB)