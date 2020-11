Ari Behns hjem legges ut for salg

GOD KVELD NORGE (TV 2): Ari Behns hjem, som han bodde i fra 2016 til sin død i fjor, er lagt ut for salg.

Den 25. desember i fjor var hele Norge i sjokk etter nyheten om at Ari Behn hadde tatt sitt eget liv. Behn ble 47 år gammel.

Oslo domkirke var fylt til randen under Ari Behn sin bisettelse. En av de som holdt et minneord under bisettelsen var hans eldste datter Maud Angelica (16).

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent) Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent) Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no og Sidetmedord.no

– Jeg har ikke sett deg på to uker, og jeg savner deg sånn allerede. Vi skulle egentlig feire jul sammen, men nå vil jeg aldri kunne se det koselige smilet og øynene dine igjen. Og jeg vil aldri få gitt deg min beste tegning av deg, sa hun gråtkvalt.

Denne helgen ble Behns hus i Lommedalen i Bærum lagt ut for salg med en prisantydning på 8,2 millioner kroner.

Huset kjøpte Behn i 2016, etter skilsmissen mellom han og Märtha Louise (49). Boligen ble da kjøpt for 7,9 millioner kroner.

«Boligen har tilhørt kunstneren Ari Behn som har satt sitt preg på den med utradisjonelt fargevalg, veggmalerier», står det i Finn-annonsen.