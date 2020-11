Mann i 60-årene omkom etter sparkesykkel-ulykke

Politit ble varslet av AMK om ulykken ved 03-tiden natt til søndag.

Meldingen gikk da ut på at en mann i 60-årene hadde falt på sparkesykkel på Rykkin i Bærum, og at han var skadd. Mannen ble sendt til Ullevål sykehus med ambulanse, men ble erklært død søndag morgen.

– Politiet har vært på stedet med ordinær patrulje og krimvakta har vært der og gjort undersøkelser, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt Rune Hekkelstrand til TV 2.

Han understreker at det skjer mange sparkesykkel-ulykker, men at det er det alvorlige utfallet i denne saken som gjør at politiet ønsker å få klarhet i hendelsesforløpet.

Hekkelstrand bekrefter også at det er snakk om en elektrisk sparkesykkel.

Mannens pårørende er varslet om ulykken.