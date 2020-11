Østerrike stenger landet fullstendig - men kamp mot Norge blir det etter all sannsynlighet

Norge jobber søndag på spreng for å skaffe et «kriselandslag» som kan spille onsdagens planlagte Nations League-kamp borte mot Østerrike.

Men selv om det går i boks, har det ikke vært noen automatikk i at den kampen vil bli spilt



Tirsdag stenger nemlig Østerrike ned landet, og går inn i en «lockdown» Norge ikke har vært i nærheten av hittil. Østerrike innførere blant annet et portforbud som skal gjelde hele døgnet. Bare de aller nødvendigste ærendene blir lovlig å gjøre.

Men: Det påvirker ikke den planlagte landskampen mellom Østerrike og Norge, får TV 2 opplyst av UEFA.

– Østerrike stenger ned, men sporten får likevel fortsette på det profesjonelle nivået. Beskjeden vi har fått er at dette ikke vil påvirke onsdagens kamp. Det er opp til Norge om det blir kamp nå, opplyser Dietmar Bautz i UEFA til TV 2.

I Norges Fotballforbund har heller ikke Gro Tvedt Anderssen hørt noe som tyder på at kampen ikke skal kunne avvikles.

Norge jobber på spreng

Bautz i UEFA sikter til om Norge faktisk klarer å stille med et landslag til den kampen ettersom norske myndigheter har satt nei til at den opprinnelige troppen kunne spille kampene mot Romania og Østerrike.

Søndag jobber Norges Fotballforbund på spreng for å kunne stille lag i Østerrike onsdag.

– Jeg vet at flere av mine kolleger jobber med å se på den kampen nå for å se hva vi kan finne ut av løsninger, sier Gro Tvedt Anderssen.

På grunn av de norske karantenereglene, er det i utgangspunktet norske spillere i utlandet som er mest aktuelle for en slik landslagstropp.

– Kan det likevel være aktuelt å be spillere fra Eliteserien om å «ofre seg» og ta en karantene?

– Det må vi se på, rett og slett. I samtalene jeg har vært med på har det blitt diskutert ulike ting. Det vil nok bli jobbet med utover dagen. Det er rett og slett for tidlig å si så mye om det, sier Gro Tvedt Anderssen til TV 2 like over klokken 09.00 søndag.



NFFs klare ambisjon er likevel at man skal klare å stille et lag mot Østerrike søndag.

– Ja, vi ønsker i alle fall om å se om det var en reell mulighet. Det ville vi i går også, men da ble det for kort frist for oss, sier hun.

Hun mener kritikken som går på at Norge allerede til Romania-kampen burde tenkt på et alternativt landslag, er feilslått.

– Vi fikk ja til å reise fredag av den myndigheten vi skal forholde oss til etter protokollen. Når da Helsedirektoratet setter foten ned lørdag, så begynte vi å se på en alternativ løsning. Men da ble det rett og slett ikke nok tid til det, sier hun