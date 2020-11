NFF slår ring rundt Omar Elabdellaoui: – Han synes dette er jævlig kjedelig

Ingen mistanker om protokollbrudd for Omar Elabdellaoui.

Landslagets visekaptein Omar Elabdellaoui (28) har ufrivillig havnet i begivenhetens sentrum den siste tiden.

Det er nemlig hans positive Covid-19-test som er utgangspunktet for at landslaget i fotball ikke fikk lov til å forlate landet lørdag for å spille landskamp mot Romania.

– Omar synes jo selvfølgelig at det er jævlig kjedelig at det har blitt sånn, men vi har signalisert veldig tydelig at han ikke skal føle noen skyldfølelse. Både vi og lagkameratene har fulgt han tett opp, og han er tross alt ved godt mot, sier pressesjef for A-landslaget, Svein Graff.



Han mener det blir opp til Omar Elabdellaoui å uttale seg mer om sine tanker rundt saken, men Elabdellaoui har ikke foreløpig svart på TV 2s henvendelser om saken søndag.

Også fra offisielt NFF-hold er man klar og tydelig på at man nå slår ring rundt visekapteinen på A-landslaget.

– Omar er ingen syndebukk, tvert imot er han en viktig del av landslaget. I en pandemi kan hvem som helst bli smittet. Dette handler ikke om at Omar har blitt smittet, men om at den norske regjeringen ikke tillater oss å reise samlet ut av landet. Omar har hele Norges Fotballforbund i ryggen, sier Gro Tvedt Anderssen, NFFs direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Tror smitten er medbrakt

Norges Fotballforbunds teori er at Omar Elabdellaoui hadde med seg smitten allerede da han knyttet seg til den norske landslagstroppen.

Han skal først ha avgitt to negative Covid-19-tester før den tredje slo positivt ut. Dette er imidlertid langt ifra uvanlig – ifølge WHO er det helt normalt at inkubasjonstiden er fem til seks dager.

Landslaget hadde sin første trening mandag denne uka. Natt til fredag begynte han å føle seg dårlig.

Det er heller ingen mistanker om at Tyrkia-proffen skal ha brutt den strenge UEFA-protokollen og for eksempel møtt venner og bekjente i Oslo.

– Nei, det er det ikke. Vår klare mistanke er at han var smittet før han kom inn i troppen. Han har fulgt protokollen, sier Gro Tvedt Anderssen i Norges Fotballforbund.

Omar Elabdellaoui er nå isolert på norsk jord. Der blir han værende til han er friskmeldt for koronaviruset.