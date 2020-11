Erna anklager Frp-Siv for «spill» etter bake-bilde: – Jeg har ryddet i huset

– Det er veldig flott at Siv Jensen får tid til å bake brød og rydde i huset, men jeg tenker at dette er del av det vanlige spillet som foregår i forhandlinger. Jeg har ikke listet opp alt jeg gjorde i går, men jeg fikk også gjort en del andre ting enn å håndtere smittesituasjonen, sier statsministeren til TV 2.

– Bakte du?

– Jeg bakte ikke, men jeg har ryddet i huset, sier Solberg.

Bolegnesesaus og venteboller

Lørdag la Frp-leder Siv Jensen ut en Facebook-melding om at hun har rukket å gjøre.

– Mange venter på resultatet av forhandlinger om krisepakker for arbeidplasser og bedrifter. Dessverre går det langsomt og mens vi venter på at regjeringen kommer med et svar på Frps krav til kraftig forbedring har jeg rukket å bake brød, lage adventsdekorasjoner, henge opp litt ekstra lys i høstmørket og sette over en bolognesesaus til middag, skrev Jensen.

Solberg sier hun håper man raskt blir ferdig med forhandlingene..

– Næringslivet har fått et tydelig og kraftig signal i krisepakken om en bred og god kompensasjonsordning, som det jobbes med ulike elementer i på Stortinget. Jeg håper man raskt kan bli ferdig. Det står selvfølgelig på om man kan bli enige, men det er fint hvis man blir det. Siv Jensen har selv gitt utrykk for at hun ønsker en rask avklaring. Derfor har våre folk på Stortinget lagt opp til å gi at man sammen kan gi en rask avklaring, sier Solberg til TV 2.

Til NTB sier statsministeren at regjeringen har gitt store innrømmelser.

Solberg er ikke enig i at det er regjeringspartiene som skrubber.

– Det er lagt store innrømmelser på bordet fra regjeringen på ordningene, men dette er vel en del av det vanlige forhandlingsspillet, man vil ha mer, sier Solberg om beskyldningene til NTB søndag.

– Jeg tror vi har lagt på bordet ting som vil oppfattes som veldig bra for næringslivet i forbindelse med kompensasjonsordningen. Vi har gitt gode innrømmelser og forbedringer, sier Solberg.

– Kan det bli en enighet i dag?

– Det er det de som sitter og forhandler som vet best. Jeg mener at vi har hatt en god progresjon for å komme til en løsning – hvis man vil, legger Solberg til, med trykk på «vil».

Misnøye i Frp

Etter planen skulle regjeringspartiene og Frp lande krisepakkeforhandlingene i Stortinget denne helgen, men klokken to søndag forlot Sylvi Listhaug Stortinget.

Frp er misfornøyd med regjeringens fremdrift og har anklaget dem for å gå baklengs. Etter det TV 2 erfarer skal uenigheten handle om blant annen kompensasjonsordningen, løsning for luftfarten og publikumsarrangementer.

– Hva er dilemmaene i forhandlingene?

– Dilemmaene er summen av alle ønsker og være sikker på at de treffer de delene av næringslivet som er mest sårbare og trenger det aller mest, sier statsministeren til TV 2.

Fakta om Frps krav til ny koronakrisepakke Fremskrittspartiet og regjeringspartiene på Stortinget forhandler om neste års statsbudsjett og regjeringens nye koronakrisepakke parallelt. Frp krever at det må bli enighet om krisepakken først. *Regjeringen la tirsdag 10. november fra en ny krisepakke til næringslivet, kommunene og helsesektoren på totalt 17, 7 milliarder kroner. Her er Frps krav til endringer i pakken: 1) Kompensasjonsnivået i den generelle kompensasjonsordningen må opp til 80 prosent, og maks beløp økes utover det som er foreslått (dvs. som før sommeren) 2) Større langsiktighet i alle ordninger som etableres for å skape forutsigbarhet. Kompenserende tiltak må i langt større grad følge smitteverntiltakene. 3) Avgiftslettelser: Videreføre redusert sats i «lavmomsen» og fjerne flypassasjeravgiften. 4) Permitteringsordningen: Redusert arbeidsgiverperiode eller annen innretning, som kan etableres umiddelbart og gi den samme økonomiske effekten. 5) Etablere egen kompensasjonsordning for luftfarten, dvs. eksisterende selskap. I første omgang bedt regjeringen skissere en mulig innretning og nivå. 6) Kompensere minimumsbemanning (uunngåelige lønnskostnader) i bedrifter som må stenge helt eller delvis ned som følge av smitteverntiltak. 7) Pakkereisearrangørene må sikres tilskudd/lån, og staten må bidra til nødvendige garantistillelser for å sikre kundenes rettigheter. 8) Raskere utbetaling av støtte. Frp utfordrer Regjeringens forslag om å overføre ansvaret for utbetalinger fra Skatteetaten, som håndterte den tidligere ordningen, til Brønnøysundregistrene. *I tillegg har Frp følgende hovedkrav til forhandlingene om resten av budsjettet: Kutt i avgifter på grensehandelsutsatte varer, reduserte bilavgifter, mer til samferdsel og kutt i bompenger, samt økte pensjonsutbetalinger. Dette vil de finansiere ved bl.a. å kutte kraftig i bistanden, samt ta imot null kvoteflyktninger neste år. (Kilde: NTB og VG )

Siv: – Dette er alvor

Siv Jensen skriver til TV 2 at «det er arbeidsplasser som står på spill».

– Dette er alvor. Det er mange som setter sin lit til at Frp får gjennomslag for betydelige forbedringer på den krisepakken regjeringen har lagt frem. Vi har sagt fra dag en at tiltakene måtte forbedres betydelig, det er det vi fortsatt jobber med, sier Frp-lederen.

Hun sier det er regjeringspartiene som må flytte på seg.

– Noe spill er det ikke fra vår side. Nå er det om å gjøre at krisepakken blir bra nok. Fremskrittspartiet har lagt en rekke forslag til forbedringer av tiltakene på bordet. Nå er det opp til regjeringspartiene å flytte seg og legge mer penger på bordet, slik at vi får til en løsning som gjør at vi redder både bedrifter og arbeidsplasser.